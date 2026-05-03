Definidos los clasificados a los playoffs de la Liga Betplay

Una auténtica jornada de infarto se vivió en la última fecha de la Liga Betplay, en donde finalmente se confirmaron los ocho mejores equipos de la fase del "todos contra todos" que se quedaron con la clasificación a los playoffs.

La jornada dominguera trajo consigo cinco partidos que se disputaron en simultáneo y que tenía consigo siete equipos que continuaban con oportunidades de clasificar matemáticamente hablando, pero que terminaron dejando a Independiente Santa Fe e Internacional de Bogotá con los últimos dos cupos que estaban disponibles.

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Estos fueron los ocho clasificados a los playoff de la Liga Betplay

Llega a su fin de manera oficial el "todos contra todos" de la Liga Betplay de apertura, sin duda alguna una de las ediciones más emocionantes en los últimos años tomando en cuenta la cantidad de equipos que llegaron con vida a la última jornada.

Varios de los grandes tuvieron un rendimiento irregular que los llevaron a penar hasta la fecha 19, tal como ocurrió con el caso de Cali, Millonarios y Medellín, quienes no pudieron sumar de a tres unidades y posteriormente quedaron eliminados en la primera fase de la competencia local.

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Sin embargo, quien si cumplió con la tarea fue Independiente Santa Fe, ya que fue el único de los siete clubes que necesitaban sumar de a tres unidades que si lo pudo lograr al derrotar a Internacional de Bogotá por un marcador de 3-1, dejando los ocho clasificados de la siguiente manera:

1. Atlético Nacional - 40 puntos

2. Deportivo Pasto - 34 puntos

3. Once Caldas - 33 puntos

4. Junior - 32 puntos

5. Deportes Tolima - 30 puntos

6. América - 30 puntos

7. Santa Fe- 29 puntos

8. Internacional de Bogotá - 28 puntos

¿Cuándo será el sorteo de los playoff de la Liga Betplay 2026-I?

Se conocieron de manera oficial los ocho mejores equipos de la competencia tras una intensa jornada de domingo en donde se jugaron varios partidos en simultáneo, pero en donde sigue haciendo falta la definición de los dos mejores equipos de la liga que llegarán con ventaja deportiva.

Junior y Pasto son los protagonistas de esta situación que definirá cual de los dos acompañará a Nacional en la cima y contarán con ventaja deportiva, por lo que el sorteo se llevará a cabo solo cuando termine la fecha, es decir a las 20:00 hora local.