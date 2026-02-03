Polémica con Teo Gutiérrez; revelan por qué no fue convocado ante Pereira

El último campeón del fútbol colombiano, el Junior de Barranquilla, jugará en la noche de este lunes 2 de febrero contra el Deportivo Pereira en duelo correspondiente a la fecha 4 de la presente edición de la Liga BetPlay.

El equipo dirigido por el técnico Alfredo Arias, que no pudo jugar su partido de la fecha pasada contra Atlético Nacional por su compromiso amistoso ante el Inter Miami, buscará su segundo triunfo en esta competencia tras vencer 2-1 a Millonarios en El Campín.

Novedades con Teófilo Gutiérrez y su ausencia en la convocatoria de Junior

El delantero que el partido pasado ante Millonarios anotó uno de los goles del triunfo y que también se había reportado con anotación en el juego de ida de la Superliga BetPlay ante Santa Fe, no está en la lista de viajeros que ya están en Armenia alistando lo que será el partido contra el Deportivo Pereira (8:30 p.m.).

Pues bien, de acuerdo con información de Osvaldo Ruiz Madachi (narrador de ESPN), Teo Gutiérrez no hace parte de la convocatoria contra Pereira por una decisión técnica que obedece a una rotación que el técnico Arias busca aplicar para equilibrar cargas en su plantilla de jugadores, sin embargo, hay otra versión encontrada que genera polémica.

Teo habría pedido un permiso al técnico Alfredo Arias

Sin duda es noticia que un jugador tan importante para Junior como Teófilo Gutiérrez no haga parte de una convocatoria, más cuando no existe lesión y su liderazgo es útil tanto dentro como fuera de la cancha, además, en este inicio de temporada ha hecho goles que demuestran su vigencia en el fútbol.

Así las cosas, en Barranquilla suena otra versión sobre la ausencia del delantero de 40 años, la cual no obedece a una rotación por parte del técnico, así lo dio a conocer el periodista José Hugo Illera, mencionando que Teo habrá pedido un permiso para encargarse de unos temas familiares, dos versiones encontradas que causan curiosidad sobre la realidad de la situación.

Habrá que esperar entonces si se conocen más detalles de su ausencia, un jugador que se sabe no juega la totalidad de los partidos, pero que de igual forma necesita minutos para tener buen ritmo de juego y aportar todo lo que puede ofrecer.

