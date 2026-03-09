Millonarios se refirió a la ausencia de Falcao para el juego contra Cúcuta

Una fuerte preocupación nació entre todos los seguidores de Millonarios, luego de que se conociera que Radamel Falcao García no fuera convocado para el juego contra el Cúcuta Deportivo en Bogotá, haciendo que crecieran los rumores sobre el actual estado de salud del delantero.

En redes sociales se han generado rumores sobre una posible lesión del delantero, razón por la que no fue convocado por Fabián Bustos. Sin embargo, todo parece indicar que sería otra la razón por la que el ‘Tigre’ no estará disponible para el juego por la décima jornada del FPC.

Falcao, ausente en el juego contra Cúcuta

Según fuentes cercas a Deportes RCN, Radamel Falcao García no tendría ninguna lesión como se dio a conocer en redes sociales, simplemente el jugador todavía no se encuentra al 100% de la molestia que lo alejó de las canchas y por tal motivo el cuerpo técnico no lo quiere apresurar.

Cabe mencionar que a pesar de que Falcao no estuviese al 100% físicamente fue convocado para el juego contra Atlético Nacional por Copa Sudamericana, teniendo claro que solo iba a sumar minutos en dado caso que el equipo lo necesitara o en caso de alguna emergencia que se presentara durante el partido.

En dicho compromiso, Radamel Falcao García no hizo el mayor de los esfuerzos físicos con sus compañeros, pues a pesar de que en la previa del juego estuvo en el estiramiento, no entró al circuito de juego y a la entrada de calor, esto con el fin de tener precaución.

¿Cuándo podrá volver Falcao a las canchas con Millonario?

Aunque todavía no se tiene una fecha exacta para su regreso a las canchas, en Millonarios esperan que dentro de una o dos semanas Falcao pueda estar en la convocatoria, esto dependiendo de la evolución del delantero, quien ya hace trabajos de campo con sus compañeros.

Vale mencionar que con la clasificación a la Copa Sudamericana, Millonarios tendrá que comenzar a rotar su nómina, pues los juegos del torneo internacional comenzarán en el mes de abril intercediendo en el calendario del fútbol profesional colombiano.