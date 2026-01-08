Tres equipos del FPC pelean por delantero estrella: vendría de Liga MX

A falta de que empiece la Liga BetPlay y el Torneo BetPlay, los 36 clubes del Fútbol Profesional Colombiano (FPC) se siguen armando con la posibilidad de acudir al mercado de fichajes. Algunos se han movido con velocidad para ser protagonistas, otros esperan con calma las opciones que aparecen en el futuro.

Uno de los equipos que tendrá gran dificultad en armar un equipo competitivo en busca del ascenso a la máxima categoría será el Real Cartagena después de que Dumek Turbay, alcalde de la ciudad y Yamil Arana, gobernador del departamento de Bolívar retiraran el apoyo al club heroico.

Sin embargo, en sus filas ya confirmó la vuelta de Freddy Montero que había alcanzado a dejar un mensaje de despedida, y, además, en estos momentos, Mauro Manotas, delantero del Atlas de Guadalajara entrena junto con el equipo a la espera de conocer su futuro. En esa posibilidad para el 2026, no está solo, pues hay otros interesados en su ficha.

MAURO MANOTAS, EL DELANTERO QUE LLAMA LA ATENCIÓN DE TRES EQUIPOS DEL FPC

Real Cartagena quiere romper el mercado con la llegada de Mauro Manotas. El de Sabanalarga inició en el profesionalismo con Uniautónoma donde sumó tres temporadas con 37 partidos disputados y siete goles. De ahí saltó a Estados Unidos con Rio Grande Valley y su mejor estadística fue en Houston Dynamo del 2015 al 2020. Fueron cinco años con 164 actuaciones y 64 goles.

México se interesó y firmó con Xolos de Tijuana actuando en 47 oportunidades y marcó diez goles. Actualmente está en Atlas de Guadalajara donde no ha tenido mayor regularidad con apenas 18 presencias y sin goles anotados. A sus 30 años, saldría de suelo mexicano y volvería a Colombia.

Entrena en Real Cartagena y, además, según Felipe Sierra, hay dos clubes grandes que harían propuestas para fichar a Mauro Manotas. El hecho de que se esté probando con los heroicos podría ser un factor para que el equipo del Torneo BetPlay firme contrato con el delantero atlanticense.









En México se habla de la posibilidad de que se firme la rescisión del contrato de Mauro Manotas con Atlas. El segundo máximo goleador del Houston Dynamo en su historia podría tener una nueva oportunidad en Colombia para reafirmar su carrera después de una etapa de pocos partidos y sin goles marcados.

Felipe Sierra no reveló los nombres de los dos equipos del FPC que están interesados en fichar a Mauro Manotas. No obstante, ambos son de la primera división mientras Real Cartagena espera finiquitar detalles. En próximos días se podría conocer su destino.

Llegue a donde llegue, necesitará encontrar confianza por las recurrentes lesiones que lo dejaron afuera en su etapa en Atlas de Guadalajara. Sus ausencias hicieron que jugara en el equipo de reservas donde marcó tres goles.