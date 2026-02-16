Preocupación en Nacional con Diego Arias tras la derrota contra Cali

Uno de los partidos más atractivos de la más reciente fecha 7 de la Liga BetPlay fue protagonizado por Deportivo Cali y Atlético Nacional, duelo de ‘verdes’ que representaba un gran desafío para el técnico Alberto Gamero, que según algunos rumores podía quedarse fuera del equipo ‘azucarero’ de sufrir un resultado negativo.

Un gol de Juan Ignacio Dinenno al minuto 47 le dio el importante triunfo al Deportivo Cali, conjunto que se llevó los tres puntos gracias también a la buena actuación del arquero Pedro Gallese, que evitó varias veces la anotación de Nacional, que sufrió su primera derrota en el campeonato.

La estadística de Nacional que genera incertidumbre

Aunque el equipo ‘verdolaga’ venía sumando tres victorias consecutivas jugando un fútbol atractivo y siendo superior a sus rivales, todas esas actuaciones fueron en condición de local y la primera vez afrontando partido de visitante terminó perdiendo.

El equipo dirigido por el técnico Diego Arias sigue con una importante deuda pendiente y es ganar de visitante, pues luego de 12 partidos disputados bajo esa condición, el balance de Diego Arias en el banquillo de Atlético Nacional genera preocupación, pues registra un rendimiento del 44.4 % luego de 4 partidos ganados, 4 empatados y 4 perdidos.

Además, el equipo ‘verdolaga’ recibe una buena cantidad de goles cuando sale del Estadio Atanasio Girardot, un total de 14 anotaciones en contra, mientras que ha podido marcar 16 a su favor, logrando solo 16 puntos de 36 posibles.

¿Cuándo es el próximo partido de Atlético Nacional?

Diego Arias y su equipo volverá a la acción en la fecha 8 de la presente Liga BetPlay, será jugando nuevamente de local en la ciudad de Medellín, pero esta vez ante Alianza de Valledupar, duelo programado para el sábado 21 de febrero a partir de las 6:20 de la tarde.

