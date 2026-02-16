Diego Arias lamentó la derrota de Nacional: "Logramos controlar el partido"

Se cerró la jornada dominical con uno de los grandes partidos de la fecha 7 entre Deportivo Cali vs Atlético Nacional. Un duelo en el que Alberto Gamero se jugaba la vida contra Diego Arias. En caso de una derrota por parte de los caleños, seguramente el samario no hubiese seguido dentro de la institución para seguir peleando.

El resultado fue favorable para el Deportivo Cali con un único gol de Juan Ignacio Dinenno. Nacional, aunque tuvo varias opciones de gol en el debut de Cristian 'Chicho' Arango, se toparon con un Pedro Gallese inspirado que salvó todo tipo de chances de gol.

Bajo ese panorama, Atlético Nacional no pudo seguir con el puntaje perfecto que se deseaba, pero, el cuadro antioqueño todavía está debiendo tres partidos. Tiene como corregir esta derrota cuando enfrente a Independiente Santa Fe, Junior y Jaguares de Córdoba en próximas jornadas.

Diego Arias analizó los aspectos que conllevaron a la derrota, entre ellos, el tema de la rotación de jugadores, la suplencia de Juan Manuel Rengifo y los detalles que llevaron a perder por la mínima diferencia para Atlético Nacional en la jornada dominical.

“EL JUEGO CAMBIA”; DIEGO ARIAS TRAS EL GOL DE JUAN IGNACIO DINENNO

Entre las declaraciones de Diego Arias, el entrenador se refirió a los detalles que conllevaron a esa derrota por la mínima diferencia. Ese análisis, Arias admitió que, “para mí el primer tiempo y parte del segundo, nosotros con los jugadores que teníamos en campo, logramos controlar el partido, generar situaciones y estuvimos más cerca de irnos al frente”.

Aparte de las buenas sensaciones, indicó que todo cambia a partir de la anotación del rival. Todo se partió tanto para el Cali como para Atlético Nacional pese a las opciones que tuvo la visita, “es fútbol y ellos en una situación donde pudimos despejar, hubo ahí una duda si fue falta o no, ellos tiraron un centro y marcaron el primer gol y a partir de ahí el juego cambia para ellos y para nosotros”.

Sobre el aspecto ofensivo y de las opciones creadas, afirmó que, “estoy seguro de que la forma de que todos nuestros jugadores crezcan y se sientan importantes es tener participación. Nuestro equipo fue al frente durante todo el partido para intentar ganarlo”.

Un análisis para lo que viene y en busca de corregir errores, “la evaluación siempre, cuando el resultado no es positivo, puede direccionarse hacia ese lado. Nosotros lo analizaremos para saber de qué forma podríamos mejorarlo, pero la sensación que me da el partido es que lo habíamos logrado controlar y generar más situaciones que el rival, por lo menos hasta el gol”.

SENSACIONES DEL DEPORTIVO CALI Y DEL RECAMBIO DE LA NÓMINA

Cali se quedó con los puntos y fue virtud de las acciones ofensivas del elenco azucarero. El entrenador de Nacional aseveró que, “creo que el Cali tenía esa fortaleza, dos hombres de área que se ubican muy bien. Sabíamos que era uno de los puntos que ellos le apostaban con la característica de sus jugadores”.

La flexibilidad de la nómina y de los jugadores que tiene, “tiene que ver con muchos elementos: los partidos que tuvimos antes, los partidos que tenemos después y las características del juego que vamos a enfrentar. Las características de los jugadores que iniciaron eran las que el partido necesitaba”.

Sumado a esos detalles de la nómina, concluyó, “creo que tenemos una nómina, como bien lo dijiste al principio, que nos permite tener en cada partido jugadores con muchísima calidad y que nuestro equipo sea competitivo”.