Bayern Munich ha despertado interés en el mundo entero gracias a su rendimiento, el equipo de Vincent Kompany ha dejado puntos en el camino, pero eso no opaca los registros ofensivos que logra la escuadra, ya se en Copas, Bundesliga y Champions League. Luis Díaz, Harry Kane y Michael Olise desvisten defensas y aumentan los números, las cifras empiezan a ser comparadas con otros tridentes históricos en las grandes Ligas en todo el Mundo.

Vincent Kompany sigue llenando de elogios a Luis Díaz: “ha mostrado la misma energía en los entrenamientos de los lunes”

Este miércoles 11 de febrero los bávaros recibieron en el Allianz Arena a Leipzig, Luis Díaz le puso cifras definitivas al encuentro, Bayern Múnich se fue con un 2-0 a su favor que le entrega la clasificación a la próxima instancia de la Copa de Alemania.

Lea también Acusado de ‘espía’, Inglaterra confirma el técnico de la Selección

El gol del colombiano surgió de una jugada colectiva que nació en terreno propio del Bayern, y que terminó con un pase por arriba al área, donde Luis Díaz le ganó la posición al defensor y batió al arquero con un sutil remate con la izquierda.

El entrenador tuvo unas destacadas palabras para el delantero colombiano: “Tuvo un descanso en diciembre, lo cual fue importante para él en ese momento. Pero luego volvimos a jugar siete partidos en 20 días en enero. Tiene una energía tremenda. Lucho es una máquina. A veces hay momentos difíciles, pero muestra exactamente la misma energía en los entrenamientos de los lunes. Eso nos ha ayudado mucho esta temporada. Estos chicos han jugado muchos minutos".

Luis Díaz, Michael Olise y Harry Kane van por el registro del mejor tridente en la historia, entre las cinco ligas más importantes del mundo

La discusión del mejor tridente en la historia se discute, en buena parte, por la cantidad de goles que se anoten en la temporada. El Top 8 tiene 5 tridentes del FC Barcelona, den donde destacan el PSG del 2017/18, con Cavanni, Mbappe, y Neymar, o el tridente del Real Madrid del 2014/15, conformado por Mbappé, Benzema y Cristiano Ronaldo.

El mejor triplete de la historia consiguió una supercopa de España y una Copa del Rey, aunque Messi, Suárez y Neymar tuvieron el registro más alto de la historia no lograron quedarse con la Liga, ni con el trofeo más preciado, la Champions League.

Lionel Messi aportó 54 goles en la temporada, Luis Suárez y Neymar Jr., se cansaron de derribar defensas y de celebrar goles, con un score de 122 en la temporada 2015/2016.

La cifra goleadora con la que compite Bayern no está tan abajo en la tabla, el score es de 112, el equipo alemán espera que el tridente aporte títulos. El entrenador del equipo, Vincent Kompany, aspira a que el tridente este aceitado para la fase final del campeonato.