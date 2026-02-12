Presidente de Dimayor se defendió de las críticas por polémica regla de la Liga BetPlay

Carlos Mario Zuluaga, presidente de la División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano, defendió este jueves 12 de febrero la decisión que se tomó de permitir solo la inscripción de 25 jugadores en cada club para disputar la temporada 2026.

Zuluaga explicó en diálogo con Win Sports que la determinación se tomó con la aprobación de los 36 representantes de la asamblea y de forma unánime.

"Hay un acta que tiene la aprobación de los 36 representantes de la asamblea, que fue de manera unánime la decisión y además es una excelente decisión tomada sobre la data", afirmó.

El directivo agregó que la decisión se tomó, teniendo en cuenta las estadísticas de la temporada 2025 y además argumentó que los equipos a los que se les permitía inscribir más futbolista no los utilizaban y le sacaban ventaja a los otros clubes.

"En el 2025 hubo 133 jugadores que no disputaron ni un solo minuto, a pesar de tener contrato. Los cinco jugadores extra que se permitía inscribir era para no aplazar partidos de los equipos con competencia internacional por que tenían tres nómina, pero no hacían uso de esos jugadores y se tenían que aplazar partidos. Era una desventaja para los equipos que no jugaban torneo internacional", dijo.

Nuevo torneo de Dimayor

Carlos Mario Zuluaga explicó en qué consiste el nuevo torneo aprobado por los directivos el cual fue denominado 'Promesas Dimayor".

"El objetivo es no jubilar a jugadores después de los 20 años. Se llama 'Promesas Dimayor', tiene la característica de ser para jugadores sub 23, que los jugadores tengan competencia después de no tener la posibilidad de sumar minutos en las divisiones menores. Ya está aprobado y queremos definir cuándo comenzará si en el segundo semestre de 2026 o en el primero de 2027", explicó.