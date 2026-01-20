Alivio para la Selección Colombia: ¡Vuelve Daniel Muñoz!

Excelentes noticias para el Crystal Palce de Oliver Glasner, el defensor, lateral, carrilero y alma del equipo, Daniel Muñoz, regresa al equipo principal, tras un mes y medio de estar alejado de las canchas, luego de una lesión que lo obligó a intervenirse una de sus rodillas.

Es un momento clave en la temporada, justo para tener con la continuidad necesaria, pensando en la Copa del Mundo con el equipo tricolor. Aunque Santiago Arias parece ser el reemplazante natural en su posición en el equipo de Néstor Lorenzo, la calidad y el aporte en ataque del antioqueño lo hacen indispensable para los objetivos en el Mundial.

Crystal Palace jugó doce partidos sin el colombiano, solo ganó dos, una baja notoria en su rendimiento, el defensor que pasó por el Genk de Bélgica es considerado el mejor en su posición en la Premier League, un bajón que asusta a los hinchas, quienes ven como poco a poco el equipo pasó de disputar copas internacionales y se acerca ahora peligrosamente al descenso.

Considerado por muchos como el mejor lateral del fútbol inglés. El lateral derecho pasó por el quirófano y se realizó una artroscopia para limpiar un fragmento que le venía causando molestia desde la Copa América de Brasil.

La intervención se habría planeado conjuntamente entre el departamento medico del Crystal Palace y el de la Selección Colombia, coordinado para esta época del año, con tal de no arriesgar la temporada, ni mucho menos el Mundial con el equipo de Néstor Lorenzo.

Aunque Muñoz regresó a los trabajos la semana pasada, se espera que se pueda meter en la convocatoria contra el Chelsea, juego que se disputará a las 9 a.m., el próximo domingo por la Premier League.

Daniel Muñoz, mencionado en el mercado de invierno

El defensor colombiano tiene contrato vigente hasta 2028, sin embargo se espera que determinación pueda tomar con usu futuro, su entrenador, Oliver Glasner dejará el club al final de la temporada, podría marcharse al United.

Jefferson Lerma compañero de club y de Selección también dejaría el club y apunta a que el Besiktas se lo lleve, sin estos compañeros importantes en la escuadra el antioqueño barajaría las ofertas y se marcharía del equipo.