Previo a Nacional vs Millonarios por Sudamericana, CAV dijo cuál es el clásico del FPC

El analista Carlos Antonio Vélez aseguró cuál es, a su juicio, el verdadero clásico del fútbol colombiano. Lo hizo en su espacio ‘Palabras Mayores’ de RCN y Win Sports del pasado 5 de febrero, donde dejó una postura clara sobre el partido más importante del país.

Para Vélez, el clásico del balompié nacional es el que protagonizan Atlético Nacional y Millonarios Fútbol Club, duelo que próximamente se vivirá por la fase preliminar de la Copa Conmebol Sudamericana.

Lea también Selección Colombia: el mensaje de CAV a Lorenzo ante la posible convocatoria a Falcao

Las declaraciones del comentarista se dieron un día después del partido entre Nacional y América de Cali, correspondiente a la cuarta fecha de la Liga BetPlay, que terminó con victoria 2-1 para el cuadro antioqueño.

¿Por qué Nacional vs Millonarios es el clásico colombiano, según CAV?

En su análisis, Vélez argumentó que por lo que han disputado ambos clubes en los últimos años y por la expectativa que siempre genera el enfrentamiento, Nacional vs Millonarios se ha consolidado como el duelo más relevante del país.

El periodista sugirió que la rivalidad reciente, las finales jugadas y el peso histórico de ambas instituciones alimentan un contexto que supera a otros enfrentamientos tradicionales del campeonato colombiano.

La discusión toma mayor fuerza porque el próximo choque entre verdes y azules será en un escenario internacional, lo que añade presión y atractivo al compromiso.

¿Cuándo juegan Nacional y Millonarios por Copa Sudamericana?

El partido por la fase previa de la Sudamericana está programado para el miércoles 4 de marzo a las 7:30 p. m. en el estadio Estadio Atanasio Girardot, donde se definirá la serie a partido único.

Lea también Sudamericano Femenino sub 20: confirmada la primera selección clasificada al Mundial

El ganador de este compromiso accederá directamente a la fase de grupos del torneo continental, lo que incrementa la importancia deportiva del enfrentamiento.

Así, mientras se acerca el duelo decisivo, las palabras de Carlos Antonio Vélez reabren el debate sobre cuál es el verdadero clásico del fútbol colombiano, en medio de una rivalidad que sigue escribiendo capítulos.