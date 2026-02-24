Sudamericano Femenino sub 20: confirmada la primera selección clasificada al Mundial

La Selección de Brasil Sub-20 Femenina se convirtió el pasado domingo 22 de febrero en la primera selección de Conmebol clasificada al Mundial Femenino Sub-20, tras asegurarse uno de los cupos que entrega el Sudamericano de la categoría.

Actualmente se disputa el hexagonal final del torneo, instancia en la que las cuatro mejores selecciones obtendrán su boleto a la cita orbital. Brasil, con su rendimiento en las primeras jornadas, ya garantizó matemáticamente su presencia entre esas cuatro.

Lea también La Selección de Bolivia anunció rival para su último amistoso previo al repechaje

Disputadas tres fechas del hexagonal, la Canarinha suma nueve puntos de nueve posibles, liderando la tabla con puntaje perfecto y mostrando un desempeño sólido en la fase decisiva.

En contraste, la Selección Colombia Sub-20 Femenina y la Selección de Argentina Sub-20 Femenina ocupan actualmente la quinta y sexta posición con un punto cada una.

Con solo dos partidos por disputar, ni Colombia ni Argentina tienen posibilidad matemática de desplazar a Brasil de los primeros lugares, lo que asegura que el equipo brasileño terminará entre las cuatro mejores del certamen.

De esta manera, Brasil se convierte en la primera selección sudamericana en sellar su clasificación al Mundial, mientras las demás plazas continúan en disputa en las jornadas restantes.

¿Cuándo se juega el Mundial Femenino sub 20 2026?

Es importante recordar que el Mundial Femenino Sub-20 se disputará en Polonia entre el 5 y el 27 de septiembre, con la participación de 24 selecciones.

Lea también Perú confirmó dos amistosos de alto nivel para la fecha FIFA de marzo

En el hexagonal final siguen en carrera por la clasificación las selecciones de Ecuador, Paraguay, Venezuela, Colombia y Argentina.

Además, dado el panorama, la Selección Brasil es la principal candidata para quedarse con el título del Sudamericano Femenino sub 20, pues depende de sí misma.