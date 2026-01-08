Primera decisión de Hernán Torres tras el regreso de Radamel Falcao

Una gran sorpresa generó el anuncio de Millonarios informando sobre el regreso de Radamel Falcao García, que según reportes preliminares no tenía en sus planes volver al conjunto ‘embajador’ luego de su salida en el verano del año pasado.

El delantero samario que en febrero cumplirá 40 años, tendrá su ‘último baile’ en el equipo azul de la capital del país, buscando una nueva revancha tras las anteriores decepciones que pasó en Millonarios, donde no pudo alcanzar final de Liga BetPlay y cayó en la fase previa de la Copa Sudamericana 2025 ante Once Caldas.

Hernán Torres ya tiene plan con Falcao para esta pretemporada de Millonarios

El entrenador tolimense, que según información del periodista Guillermo Arango era de los pocos en saber de la contratación de Falcao (junto con el director deportivo Ariel Michaloutsos y las directivas encabezadas por Gustavo Serpa y Enrique Camacho), ya le comunicó al delantero su intención de tenerlo en los próximos partidos amistosos que Millonarios tendrá en el extranjero.

“Falcao se unirá mañana jueves 8 de diciembre a la plantilla de Millonarios en Buenos Aires, Argentina, con el objetivo deestar disponible para los partidos de pretemporada contra River Plate y Boca Juniors, a la espera de la decisión del técnico Hernán Torres de darle minutos en esos compromisos”, dijo Arango.

Cabe recordar que el conjunto ‘albiazul’ enfrentará primero a River Plate el próximo domingo 11 de enero en territorio uruguayo a partir de las 7:00 de la noche (hora de Colombia), mientras que el duelo contra Boca Juniors (un homenaje a Miguel Ángel Russo) será en La Bombonera el miércoles 14 de enero desde la 5 de la tarde.

Los números de Falcao en Millonarios

Aunque el delantero colombiano no ha logrado el objetivo de levantar títulos con el cuadro ‘embajador’, la mayoría de los hinchas coinciden en que su llegada es acertada y le ofrecerá cosas buenas al club, más aún si conocen de algunas de sus estadísticas.

Y es que el ’Tigre' se reportó con 11 goles en 29 partidos disputados con la camiseta de Millonarios, un dato al que hay que agregarle que en la mayoría de esos duelos no fue titular o terminó siendo sustituido en los segundos tiempos.