Millonarios tomaría decisión inesperada con Giordana: inminente

El mercado de pases vuelve a sacudir a Millonarios FC, y esta vez el foco está puesto en el futuro de Santiago Giordana, un atacante que podría estar viviendo sus últimos días con la camiseta azul. La posible salida del delantero argentino no es un hecho aislado, sino la consecuencia directa de una serie de movimientos estratégicos que el club capitalino viene ejecutando de cara a un nuevo proyecto deportivo, marcado por la figura de Radamel Falcao García y por la necesidad de optimizar recursos dentro del plantel.Desde su llegada a Bogotá, Giordana fue visto como una apuesta interesante para reforzar el frente de ataque. Proveniente del fútbol peruano, aterrizó en Colombia con la misión de aportar goles, presencia en el área y experiencia internacional. Sin embargo, con el paso de los meses, su rendimiento fue irregular. Alternó partidos destacados con otros en los que quedó en deuda, situación que generó un debate constante entre hinchas, analistas y cuerpo técnico. Esa inestabilidad terminó pesando en un equipo donde la exigencia por resultados es permanente.La coyuntura actual aceleró las conversaciones sobre su futuro. La eventual continuidad de Falcao —o, en su defecto, la consolidación del ‘Tigre’ como referente ofensivo— cambió el panorama interno. La jerarquía, el impacto mediático y la influencia deportiva del goleador samario modifican la estructura del ataque, reduciendo espacios para otros hombres de área. En ese contexto, Giordana habría tomado la decisión de buscar una salida negociada, entendiendo que los minutos en cancha podrían ser cada vez más escasos.Desde el entorno del club se maneja el tema con cautela. No se trata únicamente de una decisión futbolística, sino también de un asunto contractual y financiero. El atacante aún tiene vínculo vigente, pero ambas partes parecen coincidir en que lo más conveniente es encontrar una solución que no genere traumatismos. En los pasillos de la institución se habla de una rescisión de común acuerdo o de una transferencia que permita liberar masa salarial y, al mismo tiempo, abrir cupos para nuevas incorporaciones.El paso de Giordana por el cuadro embajador dejó momentos de luces y sombras. Uno de los episodios más recordados fue aquel penal errado en una instancia clave del torneo local, una jugada que desató críticas y puso el foco sobre su fortaleza mental. Tras ese partido, el propio futbolista reconoció que fue un golpe duro, aunque aseguró que “siempre di la cara y trabajé para revertir la situación”. A pesar de esos intentos, el ruido externo y la presión del entorno terminaron condicionando su presente.Las lesiones y algunas sanciones también interrumpieron su continuidad, impidiéndole alcanzar una regularidad que todo delantero necesita. Mientras tanto, el equipo fue encontrando otras variantes ofensivas, y la balanza empezó a inclinarse hacia un reordenamiento del plantel. La dirigencia, consciente de los retos que se avecinan tanto en la Liga BetPlay como en competiciones internacionales, optó por priorizar nombres que encajen mejor en la idea del cuerpo técnico.En paralelo, el mercado observa con atención. Varios clubes, tanto del fútbol colombiano como del exterior, siguen de cerca la situación del atacante argentino. Su experiencia, sumada a su capacidad para jugar como referencia o acompañante en ataque, lo convierten en una pieza atractiva para proyectos que busquen un delantero con recorrido. Aunque todavía no hay anuncios oficiales, su entorno maneja la idea de que “un cambio de aire puede ser positivo para todas las partes”.Para Millonarios, este movimiento encaja dentro de un proceso más amplio de reestructuración deportiva. La presencia de figuras de alto perfil obliga a tomar decisiones difíciles, pero necesarias, con el objetivo de mantener un plantel competitivo y equilibrado. La apuesta es clara: consolidar un equipo capaz de pelear títulos, sin descuidar la sostenibilidad económica ni el ambiente interno.En conclusión, la posible despedida de Santiago Giordana simboliza una etapa de transición. No se trata de un fracaso, sino del cierre de un ciclo que dejó aprendizajes para el jugador y para el club. Mientras el delantero busca un nuevo destino donde recuperar protagonismo, Millonarios sigue ajustando sus piezas, con la mirada puesta en un futuro inmediato lleno de desafíos y expectativas.