Millonarios abre un nuevo ciclo en el banco tras un 2025 con resultados decepcionantes, los mismos que ocasionaron la salida de Hernán Torres. La dirigencia apostó por Fabián Bustos, entrenador argentino nacido en Córdoba, con una hoja de vida amplia en el fútbol sudamericano y con sus mayores logros concentrados en Ecuador y Perú.

Millonarios confirmó a Fabián Bustos como técnico: experiencia en Ecuador, Brasil, Perú y Paraguay

Bustos empezó a dirigir en el 2009, luego de su retiro como futbolista profesional, Ecuador dirigió a varios clubes, pero en Delfín escribió las páginas más destacadas: primero consiguió un histórico ascenso a la primera división tras 15 años y, tiempo después, llevó al equipo de Manta a ganar el único título de liga en su historia, convirtiéndose en un referente absoluto del club.

Ese éxito le abrió las puertas de Barcelona SC, con el que fue campeón en 2020, antes de una breve experiencia en Santos de Brasil. Más adelante, su carrera volvió a despegar en Perú, donde en 2024 se consagró campeón con Universitario.

Palabras de Fabián Bustos como DT de Millonarios: "estoy muy contento de llegar a este enorme club a toda la familia azul"

A su llegada al equipo bogotano aseguró: “Hola, soy Fabián Bustos y estoy muy contento de llegar a este enorme club a toda la familia azul, toda la familia de millonario, desearle muchas bendiciones y vamos por un objetivo en común”.

Finalmente dejó un mensaje para los seguidores del cuadro bogotano: “Necesitamos el esfuerzo y el apoyo de todos para sacar adelante el club y poder llegar a donde todos quieren”.