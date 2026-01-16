Problema en Junior para la primera fecha de la Liga BetPlay

Junior de Barranquilla está listo para iniciar la defensa del título de la Liga BetPlay recibiendo este domingo 18 de enero a Deportes Tolima en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez en duelo válido por la fecha 1.

El equipo 'rojiblanco' afrontará el certamen, después de realizar una importante renovación de su nómina al haber incorporado al defensa central Jean Carlos Pestaña, los mediocampistas Juan David Ríos, Jannenson Sarmiento y Kevin Pérez, el extremo Cristian Barrios y el delantero Luis Fernando Muriel.

Problema en Junior para el debut en Liga BetPlay

A pesar de contar con una fuerte nómina, Junior de Barranquilla y su director técnico Alfredo Arias deberá encontrar solución a un importante problema.

Se trata de la disponibilidad de delanteros que tendrá habilitados para enfrentar a Deportes Tolima.

Y es que Junior no podrá utilizar a Guillermo Paiva, quien debe pagar dos fechas de sanción, después de haber sido expulsado en la final de vuelta de la Liga BetPlay del segundo semestre de 2025.

Por otro lado, el entrenador Alfredo Arias está esperando conocer la condición física en la que llegó Luis Fernando Muriel y que Junior reciba el transfer internacional para poder inscribirlo ante la Dimayor.

Igualmente, en el club 'rojiblanco' tampoco se podrá contar con Carlos Bacca, quien todavía no tiene el alta médica y deportiva para regresar a la competencia.

Ante este panorama, el único delantero que tendría disponible Junior para enfrentar a Deportes Tolima sería Teófilo Gutiérrez.

Junior Vs Tolima: fecha, hora y cómo VER EN VIVO la Liga BetPlay

El partido entre Junior contra Deportes Tolima por la fecha 1 de la Liga BetPlay-I de 2026 se disputará este domingo 18 de enero a partir de las 6:20 de la tarde.

El duelo se podrá VER EN VIVO por Win Sports + y también contará con transmisión de La Fm y www.DeportesRCN.com.