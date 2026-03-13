Problemas con los lesionados en Nacional: bajas para la Liga Betplay

Atlético Nacional vuelve a la acción en la Liga Betplay frente a Llaneros tras la goleada que le propinó a Junior de Barranquilla en condición de visitante por el compromiso que correspondía a la tercera jornada de la competencia.

Diego Arias todavía mantiene su cargo como director técnico del cuadro 'verdolaga' y está obligado a seguir sumando victorias si quiere continuar en el banquillo, aunque para lograrlo tendrá un panorama complicado por los jugadores que se encuentran en el departamento médico y que no alcanzaron a llegar al partido frente a Llaneros.

Nacional jugará ante Llaneros sin el Chicho y sin Zapata

Nacional sigue pasando por un momento lleno de irregularidades y noticias desalentadoras en el semestre de apertura 2026, en donde ya han tenido que afrontar la eliminación de la Copa Sudamericana y sufrir una baja sensible por lesión como lo es la del 'Chicho' Arango.

El equipo paisa reveló en primera instancia finalmente lo que ocurrió con Arango y el desalentador parte médico en el que se evidencia una fractura, luxación y, al parecer, varias semanas afuera de los terrenos de juego.

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Arango poco a poco se ha venido recuperando y sigue en protocolo de manejo FIFA para tratar el tema de la conmoción cerebral, pero se espera que regrese pronto a realizar entrenamientos con el resto de sus compañeros.

Mientras que Juan Manuel Zapata presentó una fatiga muscular que será evaluada en los próximos días y, posteriormente, su retorno al campo de juego.

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¿Cómo llega Nacional en la tabla de posiciones de la Liga Betplay?

El 'verde paisa' es líder absoluto de la competencia local con un total de 21 puntos a pesar de contar todavía con un partido menos en el calendario. Lo sigue de cerca Pasto con las mismas unidades, pero la diferencia de gol de Nacional es mucho más alta, en especial después del encuentro ante Junior.