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Dimayor cambió programación de dos partidos de la fecha 13 de la Liga BetPlay

Los partidos de Junior contra Bucaramanga y Pereira frente a Cúcuta cambiaron su programación.
Daniel Zabala
Junior en la Liga BetPlay
Junior en la Liga BetPlay // Dimayor

La División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano dio a conocer la modificación en la programación de dos partidos que corresponden a la fecha 13 de la Liga BetPlay-I de 2026.

Se trata de los compromisos que deben disputar Junior de Barranquilla frente a Atlético Bucaramanga y Deportivo Pereira contra Cúcuta Deportivo.

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Junior Vs Bucaramanga se modifica por concierto

El partido entre Junior contra Atlético Bucaramanga, que había sido programado para el lunes 23 de marzo, se jugará ahora el martes 24 de marzo debido a un concierto que se realizará en el estadio Romelio Martínez.

Y es que tiene programado para el sábado 21 de marzo el concierto del cantante urbano Blessd.

Ante esta situación, el duelo entre tiburones y leopardos se jugará el martes 24 de marzo a partir de las 6:00 de la tarde.

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Pereira Vs Cúcuta en Yopal

Por otro lado, el partido entre Deportivo Pereira contra Cúcuta Deportivo se jugará el martes 24 de marzo en el estadio Santiago de las Atalayas de Yopal.
El encuentro tendrá su pitazo inicial a partir de las 3:30 de la tarde por las condiciones de iluminación del escenario.

Cambios en la programación de la fecha 13 - Liga BetPlay

Fecha 13

Martes 24 de marzo

Deportivo Pereira Vs Cúcuta Deportivo

Hora: 3:30 P.M.

Santiago de las Atalayas

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Martes 24 de marzo

Junior Vs Bucaramanga

Hora: 6:00 P.M.

Estadio Romelio Martínez

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