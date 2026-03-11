Feroz crítica a Jader Durán: "Uno no sabe que cuándo se dispara esa pistola"

Jader Durán revoleteó el avispero luego de una publicación en la que deja en claro su posición sobre su actualidad, especialmente con la Selección Colombia. El experimentado técnico, y mundialista, dejó una posición bastante férrea sobre el atacante antioqueño.

¿Jader Durán irá al Mundial con la Selección Colombia?: "Yo Jorge Luis Pinto no lo llevaría"

Pinto aseguró: “Lo de Jhon es complejo, ¿no? Tengo que hablar que tiene cosas importantes en el fútbol, de sus características de un centro delantero neto, diría yo para mi compita un propio mundial por su experiencia, su mundo futbol favorito y sus características, todavía no las tienen perfectamente desarrolladas. En eso tengo que ser claro”.

La entrevista comenzó bastante certera de su parte: “Uno no sabe que cuándo se dispara esa pistola. Se equivoca, porque tiene errores, pelea, lo que sea, entonces eso tendría que definir más técnico y yo Jorge Luis Pinto no lo llevaría”.

Pinto dirigió a Costa Rica en el Mundial de Brasil, quedando eliminado en cuartos de final contra Países Bajos: “Sí, el manejo del grupo es relativo. Uno como técnico lo tiene, ¿no? El problema es que hay diferentes personalidades. Y esa personalidad pues uno trata de manejarlas, de ayudarles”.

El técnico colombiano prosiguió con el tema de Jhon Jader Durán: “A mí la actitud es el comportamiento más hermoso que he visto en el fútbol fue el de Aston Villa, que después de lo que pasó, guardaron un silencio, respetaron al jugador, respetaron al técnico, se quedaron en silencio y terminó abandonando y lo vendieron. Algo tiene que haber, algo tiene que haber”.

Pinto, sobre Durán: ""un mundial no es para contemplar problemas personales, o corregirlos"

Jorge Luis Pinto es conocido en el mundo del fútbol por su férreo carácter: “En un mundial donde no se puede dar ningún tipo de ventajas de comportamientos, de cosas así. Yo en mis convivencias pongo la foto de Zidane cuando se pelean con el italiano, le mete el cabezazo en la final del mundo y yo estaba en el partido. Eso no es chiste, también hablo del jugador perfecto, los que van en el mundial son jugadores perfectos, que no me pueden equivocar en 5, 7, 8 o 7 partidos o tres que jueguen”.

Bajo esas premisas, el DT dejó en claro que Jader Durán no tendría posibilidades con la Selección Colombia en el Mundial: “Entonces ese es un tema que los técnicos valoramos mucho. Uno se cohíbe de un jugador. Y lo otro el grupo, porque se van a problemas grupo que complican una funcionalidad en un mundial no está adaptado para eso, un mundial no es para contemplar problemas personales, o corregirlos, a formar o no. El que va, va como un hombre perfecto en todos los sentidos”.