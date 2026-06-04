Problemas en Nacional por lesión de una figura antes de la final de vuelta

Atlético Nacional decepcionó drásticamente en una nueva final de la Liga Betplay que estaba obligado a ganar para reivindicarse con los hinchas por una serie de resultados negativos que los invadieron, tal como es el caso de la eliminación de la Copa Sudamericana a manos de Millonarios.

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El equipo de Diego Arias solo tenían un objetivo y, aunque falten todavía 90 minutos por disputarse, todo parece que se complicó para el 'verde paisa', el cual cayó goleado 3-0 en Barranquilla, en donde hubo una ausencia notable en el mediocampo que podría faltar también en el Atanasio Girardot, Matheus Uribe.

Diego Arias reveló el estado físico de Matheus Uribe

Junior llegó pisando fuerte al Romelio Martínez y desde el pitazo inicial comenzó causando daños, ya que tan solo 7 minutos del pitazo inicial consiguió el primer gol. Luego la lluvia de goles la protagonizó Luis Fernando Muriel, anotando sobre el minuto 35 y 52.

El encuentro finalizó con un marcador de 3-0 que dejó bastante pensativo a Diego Arias, quien reconoció que no hicieron las cosas bien y que se complicaron principalmente en el ritmo de la primera parte, pero analizaron todos los errores para corregirlos de cara al partido de vuelta.

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El estratega antioqueño también se sinceró y confesó la verdadera razón por la cual el experimentado mediocampista, Matheus Uribe, no fue inicialista en este partido y también el por qué de no haberlo metido durante la segunda parte, todo a causa de una molestia física que no lo tenía al 100%.

"Matheus durante la semana no pudo estar en algunos entrenamientos por una molestia, trató de recuperarse para llegar al partido, de igual manera confiábamos en los jugadores que iniciaron. En el entretiempo intentamos disputar el partido y llevarlo a un lugar que nos ayudara a descontar, pero infortunadamente llegó la jugada del gol".

¿Cuándo es la final de vuelta de Nacional vs Junior?

Solamente quedan 90 minutos para que se conozca un nuevo campeón de la Liga Betplay y el Estadio Atanasio Girardot será testigo de ello, ya que le abrirá las puertas al duelo entre Nacional y Junior el lunes 8 de junio y será testigo de una nueva vuelta olímpica que por el momento estaría haciendo Junior.