¿Problemas para el Tolima? tres bajas para la fecha 4 de la Liga BetPlay

Deportes Tolima ha tenido un buen inicio de temporada 2026 al registrar victorias sobre Junior de Barranquilla y Alianza Fc y un empate como visitante ante Deportivo Independiente Medellín.

Con siete unidades, el equipo dirigido por Lucas González se mantiene en los puestos de privilegio de la Liga BetPlay, pero adicionalmente, el conjunto 'pijao' ha recibido elogios por el rendimiento demostrado en cada partido.

Tolima tiene tres bajas para la fecha 4 de la Liga BetPlay

Con el objetivo de mantener el buen rendimiento, Deportes Tolima intentará sacar resultado favorable en la fecha 4 cuando visite en el estadio Metropolitano de Techo a Internacional de Bogotá.

Sin embargo, el conjunto ibaguereño no podrá contar con tres jugadores que se han destacado en el inicio del año.

Se trata del atacante Luis 'chino' Sandoval, el defensor Yhorman Hurtado y el mediocampista Elan Ricardo.

Sandoval debe pagar cinco fechas de suspensión, después de haber sido reportado por el Comité Disciplinario de la DIMAYOR tras ser expulsado en la fecha 1 ante Junior y además castigado por utilizar lenguaje ofensivo contra los jueces del encuentro.

Por otro lado, Hurtado y Ricardo vieron la tarjeta roja en el empate de Deportes Tolima contra Deportivo Independiente Medellín.

Tolima Vs Internacional de Bogotá: fecha, hora y cómo VER EN VIVO

El partido entre Deportes Tolima contra Internacional de Bogotá por la fecha 4 de la Liga BetPlay se jugará este lunes 2 de febrero a partir de las 18:20 en el estadio Metropolitano de Techo de Bogotá.

El duelo se verá EN VIVO por Win Sports +.