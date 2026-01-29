Yeison Gordillo ya tiene acuerdo con su nuevo equipo

El mediocampista colombiano Yeison Gordillo está muy cerca de definir su futuro deportivo y todo indica que continuará su carrera en el fútbol argentino, luego de quedar libre tras su paso por Deportivo Cali.

¿En dónde juega Yeison Gordillo?

Según informó el periodista Felipe Sierra, Gordillo tiene todo acordado para convertirse en nuevo jugador de Barracas Central, club con el que firmará contrato hasta diciembre de 2026.

El volante llega a la institución argentina en condición de agente libre, situación que facilitó las negociaciones y aceleró el acuerdo entre las partes en este mercado de fichajes.

A sus 33 años, Yeison Gordillo asumirá un nuevo reto en su trayectoria internacional, sumando a Barracas Central como su cuarto equipo en el fútbol argentino.

Trayectoria de Yeison Gordillo

Antes, el mediocampista nacido en Miranda, Cauca, ya había tenido pasos por San Lorenzo de Almagro, Unión de Santa Fe y Vélez Sarsfield, acumulando experiencia en una de las ligas más competitivas del continente.

Barracas Central, además, tendrá competencia internacional en esta temporada, pues disputará la Copa Sudamericana, un escenario que fue clave para que Gordillo se decantara por ese club.

En el fútbol colombiano, Gordillo también defendió las camisetas de Boyacá Chicó, Independiente Santa Fe, Deportes Tolima y Junior, consolidándose como un volante de marca con amplio recorrido.

En su nueva etapa con Barracas Central, Yeison Gordillo será el único futbolista colombiano en la plantilla, asumiendo el reto de jugar allí por todo el 2026.