Programación de la décima fecha de Liga Betplay 2026-I

La Liga BetPlay llega a un punto determinante, pues se viene la décima fecha, por lo que el certamen ya sobre algo más del 50 %. Sin embargo, coincide con un fin de semana en el que se efectuarán las elecciones legislativas, por lo que el domingo no habrá fútbol profesional.
En ese caso, Dimayor tuvo que moverse y programó el grueso de la jornada entre el miércoles 4 de marzo y el martes 9, sin embargo hubo dos que quedaron fuera de ese rango: Independiente Medellín vs Boyacá Chicó y Deportes Tolima vs Independiente Santa Fe.
El encuentro que reúne a Poderosos con Ajedrezados será el miércoles 22 de abril, mientras que la confrontación entre Pijaos y Cardenales tiene fecha y horario por definir.
La jornada iniciará el 4 de marzo en Techo con Fortaleza vs Jaguares; un día después será el espacio para Llaneros vs Internacional y Junior vs Alianza en Villavicencio y Barranquilla, respectivamente.
El viernes 6 se enfrentarán Deportivo Cali y Once Caldas en uno de los partidos más llamativos de la jornada, mientras que el sábado 7 se jugará Águilas vs Nacional.
El domingo no habrá fútbol profesional en Colombia; el lunes se medirán Millonarios y Cúcuta en Bogotá, y Pasto con América en la capital nariñense; ya el martes 10 de marzo se disputará Bucaramanga vs Pereira.
Partidos y horarios de Fecha 10 de Liga BetPlay
Miércoles 4 de marzo
8:00 p. m.
Fortaleza vs Jaguares
Techo
Jueves 5 de marzo
6:10 p. m.
Llaneros vs Internacional de Bogotá
Bello Horizonte - Rey Pelé
8:20 p. m.
Junior vs Alianza
Romelio Martínez
Viernes 6 de marzo
8:30 p. m.
Cali vs Once Caldas
Deportivo Cali
Sábado 7 de marzo
4:00 p. m.
Águilas Doradas vs Nacional
Cincuentenario
Lunes 9 de marzo
6:20 p. m.
Millonarios vs Cúcuta
El Campín
8:30 p. m.
Pasto vs América
Libertad
Martes 10 de marzo
6:20 p. m.
Bucaramanga vs Pereira
Américo Montanini
Miércoles 22 de abril
6:20 p. m.
Medellín vs Chicó
Atanasio Girardot
Por definir
Tolima vs Santa Fe
Manuel Murillo Toro
Cabe recordar que fuera de los dos partidos que quedaron postergados, hay otros cinco de jornadas anteriores que no se pudieron disputar en un primer momento y también tienen nueva fecha de disputa.