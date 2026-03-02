Programación de la décima fecha de Liga Betplay 2026-I

La Liga BetPlay llega a un punto determinante, pues se viene la décima fecha, por lo que el certamen ya sobre algo más del 50 %. Sin embargo, coincide con un fin de semana en el que se efectuarán las elecciones legislativas, por lo que el domingo no habrá fútbol profesional.

En ese caso, Dimayor tuvo que moverse y programó el grueso de la jornada entre el miércoles 4 de marzo y el martes 9, sin embargo hubo dos que quedaron fuera de ese rango: Independiente Medellín vs Boyacá Chicó y Deportes Tolima vs Independiente Santa Fe.

El encuentro que reúne a Poderosos con Ajedrezados será el miércoles 22 de abril, mientras que la confrontación entre Pijaos y Cardenales tiene fecha y horario por definir.

La jornada iniciará el 4 de marzo en Techo con Fortaleza vs Jaguares; un día después será el espacio para Llaneros vs Internacional y Junior vs Alianza en Villavicencio y Barranquilla, respectivamente.

El viernes 6 se enfrentarán Deportivo Cali y Once Caldas en uno de los partidos más llamativos de la jornada, mientras que el sábado 7 se jugará Águilas vs Nacional.

El domingo no habrá fútbol profesional en Colombia; el lunes se medirán Millonarios y Cúcuta en Bogotá, y Pasto con América en la capital nariñense; ya el martes 10 de marzo se disputará Bucaramanga vs Pereira.

Partidos y horarios de Fecha 10 de Liga BetPlay

Miércoles 4 de marzo

8:00 p. m.

Fortaleza vs Jaguares

Techo

Jueves 5 de marzo

6:10 p. m.

Llaneros vs Internacional de Bogotá

Bello Horizonte - Rey Pelé

8:20 p. m.

Junior vs Alianza

Romelio Martínez

Viernes 6 de marzo

8:30 p. m.

Cali vs Once Caldas

Deportivo Cali

Sábado 7 de marzo

4:00 p. m.

Águilas Doradas vs Nacional

Cincuentenario

Lunes 9 de marzo

6:20 p. m.

Millonarios vs Cúcuta

El Campín

8:30 p. m.

Pasto vs América

Libertad

Martes 10 de marzo

6:20 p. m.

Bucaramanga vs Pereira

Américo Montanini

Miércoles 22 de abril

6:20 p. m.

Medellín vs Chicó

Atanasio Girardot

Por definir

Tolima vs Santa Fe

Manuel Murillo Toro

Cabe recordar que fuera de los dos partidos que quedaron postergados, hay otros cinco de jornadas anteriores que no se pudieron disputar en un primer momento y también tienen nueva fecha de disputa.