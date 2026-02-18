Programación de la octava fecha de Liga Betplay 2026-I

La Liga BetPlay 2026-I continúa su curso con la programación de la octava fecha, que se disputará entre el viernes 20 y el lunes 23 de febrero. La jornada -como pocas veces ha ocurrido en el pasado reciente- no tendrá por ahora ningún partido reprogramado.

La fecha se abrirá el viernes 20 de febrero con el enfrentamiento entre Llaneros y Medellín en el estadio Bello Horizonte - Rey Pelé. Más tarde, Deportivo Pereira recibirá a Pasto en el estadio Centenario de Armenia, en un duelo que enfrenta a equipos con realidades muy diferentes.

El sábado 21 de febrero tendrá una agenda cargada de partidos. Once Caldas enfrentará a Fortaleza en el estadio Palogrande, mientras que Bucaramanga hará lo propio ante Deportivo Cali en el Américo Montanini, en un choque que aparece como uno de los más llamativos de la fecha.

Posteriormente, Atlético Nacional será local frente a Alianza en el Atanasio Girardot. Ese mismo día, Internacional de Bogotá se medirá ante Millonarios en el estadio de Techo, en un duelo capitalino que genera expectativa y seguramente tendrá aforo completo.

La acción continuará el domingo 22 de febrero con el partido entre Santa Fe y Junior en El Campín, el partido más importante de la jornada, que además reedita la Superliga que vienen de ganar los capitalinos. Más adelante, Boyacá Chicó recibirá a Águilas Doradas en La Independencia, en un encuentro importante para la lucha por evitar el descenso.

La jornada dominical se cerrará con América frente a Jaguares en el Pascual Guerrero, donde el conjunto escarlata buscará hacerse fuerte en casa y seguir escalando posiciones en la tabla.

Finalmente, la octava fecha concluirá el lunes 23 de febrero con el compromiso entre Cúcuta y Tolima en el estadio General Santander, recordando que el horario de la tarde corresponde a que no hay iluminación en el escenario.

Partidos y horarios de la octava fecha de Liga BetPlay

Viernes 20 de febrero

6:20 p. m.

Llaneros vs. Medellín

Bello Horizonte - Rey Pelé

8:30 p. m.

Deportivo Pereira vs. Pasto

Centenario

Sábado 21 de febrero

2:00 p. m.

Once Caldas vs. Fortaleza

Palogrande

4:10 p. m.

Bucaramanga vs. Deportivo Cali

Américo Montanini

6:20 p. m.

Atlético Nacional vs. Alianza

Atanasio Girardot

8:30 p. m.

Internacional de Bogotá vs. Millonarios

Techo

Domingo 22 de febrero

4:00 p. m.

Santa Fe vs. Junior

El Campín

6:10 p. m.

Boyacá Chicó vs. Águilas Doradas

La Independencia

8:30 p. m.

América vs. Jaguares

Pascual Guerrero

Lunes 23 de febrero

4:00 p. m.

Cúcuta vs. Tolima

General Santander