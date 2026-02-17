Exarquero del Cali tiene orden de captura por narcotráfico

Un exarquero del Deportivo Cali se encuentra en el centro de un escándalo judicial luego de conocerse que tiene orden de captura por presuntos nexos con el narcotráfico. Pues el paraguayo Víctor Hugo Centurión actualmente es requerido por la justicia de su país.

¿Por qué es investigado el portero Víctor Centurión?

En Paraguay informaron que Centurión tendría orden de captura por su presunta participación en tráfico de cocaína. Las autoridades lo vinculan a una estructura criminal que habría utilizado el fútbol como fachada para operaciones ilícitas.

Según confirmó el comisario Fernando Ruiz Díaz, jefe de Inteligencia de Antinarcóticos, en los últimos días cayeron personas relacionadas con Sebastián Marset -uruguayo quien lidera redes de narcotráfico y lavado de dinero- que habrían empleado el deporte profesional como mecanismo para lavado de activos y tráfico de estupefacientes.

Dentro del esquema investigado aparecen mencionados el exarquero de Olimpia Víctor Hugo Centurión y el empresario deportivo Dionisio Manuel Cáceres, quienes actualmente permanecen prófugos de la justicia paraguaya.

Trayectoria de Víctor Centurión

Centurión, de 39 años, tuvo una carrera reconocida en el fútbol paraguayo, donde militó en clubes como Olimpia, Libertad y Guaraní. Su única experiencia internacional fue en el fútbol colombiano.

Balance de Víctor Hugo Centurión en el Cali

En Colombia defendió el arco del Deportivo Cali durante el primer semestre de 2011. En aquella campaña disputó 20 partidos oficiales y recibió tres tarjetas amarillas, dejando un registro discreto antes de regresar a su país.

Las investigaciones apuntan a que varios implicados habrían aprovechado su vínculo con el fútbol para encubrir movimientos financieros sospechosos, aunque hasta el momento no se han conocido detalles específicos sobre el rol exacto que habría desempeñado el exguardameta.

El caso ha generado fuerte repercusión en Paraguay debido a la gravedad de las acusaciones y a la relación de los involucrados con instituciones deportivas de alto perfil en ese país.

Se espera que en los próximos días las autoridades hagan un anuncio oficial sobre la situación legal de Víctor Hugo Centurión, mientras continúa la búsqueda para dar con su paradero y esclarecer su presunta participación en la red investigada.