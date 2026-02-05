Programación de la quinta fecha de Liga Betplay 2026-I

La quinta fecha de la Liga BetPlay 2026-I tiene programación definida y se disputará entre el viernes 6 y el domingo 8 de febrero, con un total de ocho partidos, pues dos tuvieron que ser postergados.

La jornada se abrirá el viernes con dos compromisos. El sorpresivo líder Deportivo Pasto recibirá a Bucaramanga en el estadio Libertad; posteriormente, Independiente Medellín enfrentará a Internacional de Bogotá en el Atanasio Girardot.

El sábado habrá tres encuentros. Águilas Doradas será local ante Cúcuta en el estadio Cincuentenario; más tarde, Tolima chocará con Llaneros en el Manuel Murillo Toro; y la jornada sabatina se cerrará con el duelo entre Junior y Boyacá Chicó en el Romelio Martínez.

La fecha continuará el domingo con otros tres compromisos. Alianza recibirá a Once Caldas en el Armando Maestre Pavajeau; luego, se dará uno de los juegos más atractivos del fin de semana entre Deportivo Cali y Millonarios en Palmaseca; y Jaguares será local ante Deportivo Pereira en el Jaraguay.

La quinta jornada estará marcada por la postergación de dos partidos, debido a que se iban a disputar en el estadio El Campín, escenario que no fue autorizado por Sencia, administradora del estadio, ante la intervención que se realizará en la gramilla por su mal estado.

Los encuentros aplazados son Santa Fe vs. Atlético Nacional, que debía jugarse el sábado, y Fortaleza vs. América de Cali, programado inicialmente para el domingo. Ante esta situación, Santa Fe y Fortaleza llegaron a un acuerdo para adelantar su partido correspondiente a la novena fecha, el cual se disputará el sábado que viene.

Liga BetPlay 2026-I: partidos y horarios de la quinta fecha

Viernes 6 de febrero

6:20 p. m.

Pasto vs Bucaramanga

Libertad

8:30 p. m.

Medellín vs Internacional

Atanasio Girardot

Sábado 7 de febrero

2:00 p. m.

Águilas Doradas vs Cúcuta

Cincuentenario

4:10 p. m.

Tolima vs Llaneros

Manuel Murillo Toro

8:30 p. m.

Junior vs Chicó

Romelio Martínez

Domingo 8 de febrero

4:10 p. m.

Alianza vs Once Caldas

Armando Maestre Pavajeau

6:20 p. m.

Cali vs Millonarios

Deportivo Cali

8:30 p. m.

Jaguares vs Pereira

Jaraguay

Partido adelantado de la novena fecha

Sábado 7 de febrero

6:20 p. m.

Fortaleza vs Santa Fe

Techo