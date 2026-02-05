Logo Deportes RCN Vertical
Millonarios

Programación de la quinta fecha de Liga Betplay 2026-I

Debido al mal estado de la grama de El Campín, dos partidos fueron postergados.
Jhon Sebastián Huérfano Sánchez
Programación de la quinta fecha de la Liga BetPlay 2026-I
Cali vs Millonarios - Liga BetPlay // Colprensa

La quinta fecha de la Liga BetPlay 2026-I tiene programación definida y se disputará entre el viernes 6 y el domingo 8 de febrero, con un total de ocho partidos, pues dos tuvieron que ser postergados.

La jornada se abrirá el viernes con dos compromisos. El sorpresivo líder Deportivo Pasto recibirá a Bucaramanga en el estadio Libertad; posteriormente, Independiente Medellín enfrentará a Internacional de Bogotá en el Atanasio Girardot.

Liga BetPlay 2026-I: tabla de posiciones luego de la cuarta fecha

El sábado habrá tres encuentros. Águilas Doradas será local ante Cúcuta en el estadio Cincuentenario; más tarde, Tolima chocará con Llaneros en el Manuel Murillo Toro; y la jornada sabatina se cerrará con el duelo entre Junior y Boyacá Chicó en el Romelio Martínez.

La fecha continuará el domingo con otros tres compromisos. Alianza recibirá a Once Caldas en el Armando Maestre Pavajeau; luego, se dará uno de los juegos más atractivos del fin de semana entre Deportivo Cali y Millonarios en Palmaseca; y Jaguares será local ante Deportivo Pereira en el Jaraguay.

La quinta jornada estará marcada por la postergación de dos partidos, debido a que se iban a disputar en el estadio El Campín, escenario que no fue autorizado por Sencia, administradora del estadio, ante la intervención que se realizará en la gramilla por su mal estado.

Los encuentros aplazados son Santa Fe vs. Atlético Nacional, que debía jugarse el sábado, y Fortaleza vs. América de Cali, programado inicialmente para el domingo. Ante esta situación, Santa Fe y Fortaleza llegaron a un acuerdo para adelantar su partido correspondiente a la novena fecha, el cual se disputará el sábado que viene.

Dimayor le respondió a Sencia tras falsas declaraciones

Liga BetPlay 2026-I: partidos y horarios de la quinta fecha

Viernes 6 de febrero

6:20 p. m.
Pasto vs Bucaramanga
Libertad

8:30 p. m.
Medellín vs Internacional
Atanasio Girardot

Sábado 7 de febrero

2:00 p. m.
Águilas Doradas vs Cúcuta
Cincuentenario

4:10 p. m.
Tolima vs Llaneros
Manuel Murillo Toro

8:30 p. m.
Junior vs Chicó
Romelio Martínez

Domingo 8 de febrero

4:10 p. m.
Alianza vs Once Caldas
Armando Maestre Pavajeau

6:20 p. m.
Cali vs Millonarios
Deportivo Cali

8:30 p. m.
Jaguares vs Pereira
Jaraguay

Partido adelantado de la novena fecha

Sábado 7 de febrero

6:20 p. m.
Fortaleza vs Santa Fe
Techo

