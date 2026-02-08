Selección Colombia: fecha y rival de su próximo partido por el Sudamericano Femenino sub 20

La Selección Colombia afrontará una nueva jornada en el Campeonato Sudamericano Femenino sub 20, torneo que se disputa en Paraguay y que avanza en su fase de grupos con una tabla apretada en cuanto a la zona A.

Luego de tres fechas, la Tricolor suma cuatro puntos y se ubica en la segunda posición del grupo A, solo por detrás de Paraguay, que lidera por diferencia de gol. El panorama sigue abierto, con tres selecciones igualadas en unidades, si se tiene en cuenta a Uruguay.

En su más reciente presentación, Colombia consiguió una victoria clave 1-0 frente a Venezuela, en un partido muy cerrado y disputado, que se resolvió en el tramo final y le permitió al equipo dirigido por Carlos Paniagua mantenerse en zona de clasificación.

¿Cuándo vuelve a jugar Colombia por el Sudamericano Femenino sub 20?

El próximo compromiso de la Selección Colombia será por la cuarta fecha, este martes 10 de febrero, cuando enfrente a Uruguay en un duelo directo por los primeros lugares del grupo.

El encuentro está programado para las 4:00 p. m. (hora colombiana), mientras que, en simultáneo, Venezuela se medirá ante Paraguay, en una jornada que podría definir al menos a un clasificado.

RCN transmite los partidos de Colombia en el Sudamericano Femenino

Cabe recordar que todos los partidos de la Selección Colombia en el Sudamericano Femenino sub 20 se pueden ver a través de la App del Canal RCN.

En el calendario, Colombia ya cumplió con su jornada de descanso, a diferencia de selecciones como Uruguay y Chile, que han tenido mayor carga de partidos en esta fase.

Vale la pena señalar que las tres mejores selecciones de cada grupo avanzarán a la siguiente ronda, instancia en la que habrá un hexagonal final.

Posteriormente, en ese hexagonal final, del cual saldrá el campeón del Sudamericano y se definirán los cuatro equipos que obtendrán cupo al Mundial Femenino sub 20.