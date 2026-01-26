Programación de la tercera fecha de Liga Betplay 2026-I

La fecha 2 de esta nueva edición de la Liga BetPlay ha concluido con el empate 1-1 entre Once Caldas e Independiente Santa Fe, duelo que se llevó a cabo en el Estadio Palogrande de Manizales y que deja al conjunto ‘cardenal’ sin todavía sumar triunfos en este campeonato tras su paridad con Águilas Doradas en la primera fecha.

Por otro lado, el único partido de la fecha 2 que no se pudo desarrollar fue el que protagonizaban Atlético Nacional y Jaguares de Córdoba en el Estadio Atanasio Girardot, pues debido a demoras en la entrega del recinto deportivo por los conciertos de Bad Bunny no se pudo realizar el partido como estaba establecido para este lunes 26 de enero.

Lea también: Liga BetPlay 2026-I: así va la tabla de posiciones luego de la segunda fecha

En otras noticias: críticas a Luis Díaz tras la derrota del Bayern en la Bundesliga

Así se jugará la tercera fecha de la Liga BetPlay 2026-I

La tercera fecha se jugará entre semana y empezará pronto con tres partidos para el martes 27 de enero, tres para el miércoles, tres para el jueves y uno solo para el viernes 30 de enero, día en el que Nacional volverá a tener acción luego de su goleada 4-0 a Boyacá Chicó el pasado 17 de enero.

Martes 27 de enero:

Cúcuta Deportivo vs. Atlético Bucaramanga a las 4:00 de la tarde.

Fortaleza vs. Llaneros a las 6:20 de la tarde.

Medellín vs. Deportes Tolima a las 8:30 de la noche.

Miércoles 28 de enero:

Alianza Valledupar vs. Boyacá Chicó a las 4:10 de la tarde.

Independiente Santa Fe vs. Deportivo Pereira a las 6:30 de la tarde.

Deportivo Pasto vs. Millonarios a las 8:30 de la noche.

Jueves 29 de enero:

Águilas Doradas vs. Deportivo Cali a las 4:00 de la tarde.

Jaguares vs. Internacional de Bogotá a las 6:10 de la tarde.

América de Cali vs. Once Caldas a las 8:20 de la noche.

Viernes 30 de enero:

Junior vs. Atlético Nacional

La novedad que tiene Nacional este 31 de enero

El equipo 'verdolaga' había programado un partido amistoso contra el Inter Miami para el último día de este enero, el 'Partido de la Historia' contra el equipo liderado por Lionel Messi que se llevará a cabo en el Estadio Atanasio Girardot y que tendría una nómina titular por parte del conjunto antioqueño, así que el duelo ante Junior podría tener múltiples variantes.