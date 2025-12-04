Primera decisión del Cúcuta tras ascender a la Liga BetPlay: habrá reunión clave

Se definieron los dos ascensos para la Liga BetPlay 2026 con los regresos esperados de Jaguares de Córdoba que duró poco en el Torneo BetPlay, y, además, del Cúcuta Deportivo. Un equipo tradicional del Fútbol Profesional Colombiano que bajó por la pérdida de su reconocimiento deportivo logró vencer la historia y volvió a donde pertenece.

Vea también: Los 5 colombianos que están descendiendo en Brasil

Augurando la continuidad en la máxima categoría por varios años, el Cúcuta tendrá que armarse de la mejor manera para poder hacer un buen 2026 sin correr el peligro de descender, esta vez sí por la tabla del descenso que puede ser una posibilidad, teniendo en cuenta que arrancarán con afugias en este componente junto con Jaguares.

Seguramente el club quiere mantener la base con jugadores que le dieron el ascenso blindando a Cristian Álvarez, Lucas Ríos, Diego Calcaterra y a Matías Pisano, este último que ya admitió que rechazó una opción de salir del club y firmar con el Deportivo Cali que lo estaba buscando.

El club debe tener varias incorporaciones de categoría para buscar la salvación y por qué no, llegar a fases finales. Conseguir la segunda estrella en su historia es otro factor que ilusiona a los ‘Motilones’ y a su gran hinchada.





LA MEDIDA QUE TOMÓ EL CÚCUTA CON NELSON ‘ROLO’ FLÓREZ





Jaguares logró su ascenso de manera anticipada justo en las primeras fechas de los cuadrangulares semifinales. La tabla de reclasificación le dio la mano al mejor equipo del año en el Torneo BetPlay. Sin embargo, curiosamente el club cordobés no va a tener en cuenta a Álvaro Hernández, director técnico que ascendió a la institución.

Con ese panorama, se pensaba que Cúcuta podía tomar una decisión similar. No obstante, la idea de los directivos es reconocerle el trabajo a Nelson ‘Rolo’ Flórez e intentar renovar su contrato por un año más en busca de que dirija a la institución cucuteña en el 2026 bajo la necesidad de salvarse del descenso y pelear por fases finales.

Le puede interesar: Confirman el primer fichaje del América para el 2026; González dio el ‘ok’

Justamente, Mariano Olsen dio a conocer que la directiva del Cúcuta quiere que Nelson Flórez sea renovado por un año más. Vale la pena acotar que su vínculo con los ‘Rojinegros’ culmina en diciembre de 2025. Esto es un tema de máxima prioridad por parte del equipo ‘Motilón’ que quiere mantener a su entrenador de cara al 2026.

Ante esta situación, el Cúcuta ya inició trámites para llegar a un acuerdo junto con el entrenador bogotano de 51 años. Se espera que haya una reunión entre directivos y Nelson Flórez para definir la renovación del director técnico.









ALCALDE DE CÚCUTA REVELÓ PROBLEMAS PARA EL 2026





Después de la vuelta a la primera división del Cúcuta Deportivo, el equipo no solo tendrá que armarse con fichajes y con renovaciones dentro de la institución. Pues, en la planificación aparece otra necesidad que significará una gran inversión para tener todas las condiciones de un club de la máxima categoría.

Lea también: Joya de la Selección Colombia será nuevo jugador del AC Milan; "acuerdo inminente"

El alcalde de Cúcuta, Jorge Acevedo afirmó después del esperado regreso a la primera categoría que, “Cúcuta merecía estar en la A. Hoy con mucha motivación, con mucha expectativa, con mucha alegría, con felicidad por el pueblo cucuteño. Siempre lo he dicho, la felicidad hay que buscar la forma de que la tengan todos los cucuteños”.

Sumado a lo anterior en busca de que todos los cucuteños tengan la felicidad en el Estadio General Santander, también sentenció que el recinto deportivo necesita varios cambios, empezando con, “toca meterle una platica a las luces del estadio, a los baños y buscar la forma de retocar aquella tribuna para que pueda el pueblo cucuteño y los hinchas del Cúcuta Deportivo disfrutar de todo el estadio completo”.



