Próximos partidos de Millonarios, después de ganarle a Junior en la Liga BetPlay

Millonarios se sacudió de la derrota sufrida ante Atlético Bucaramanga en la primera fecha de la Liga BetPlay, después de superar en la segunda jornada en condición de visita a Junior de Barranquilla.

El equipo 'embajador' sumó sus primeros tres puntos del certamen gracias a la anotación conseguida en el minuto 90+1 por el delantero argentino Rodrigo Contreras.

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¿Qué sigue para Millonarios?

Millonarios tratará de seguir por el camino de la victoria este martes 4 de agosto, cuando enfrente en el estadio El Campín de Bogotá a Deportivo Pasto en partido válido por la fecha 3.

El equipo 'embajador' tratará de aprovechar el mal momento del cuadro nariñense que registra dos derrotas.

Lea también Millonarios derrotó 1-0 a Junior en la fecha 2 de la Liga BetPlay

Fecha 3

Millonarios Vs Deportivo Pasto

Martes 4 de agosto

Horario: 8:20 P.M.

Posteriormente, Millonarios tendrá seis días de trabajo, ya que su duelo contra Deportivo Independiente Medellín por la cuarta jornada está programado para el 10 de agosto en el estadio Atanasio Girardot.

Fecha 4

Medellín Vs Millonario

Lunes 10 de agosto

Estadio Atanasio Girardot

Horario: 6:00 P.M.

La actividad de Millonarios continuará el viernes 14 de agosto, pero en la Copa BetPlay, cuando reciba a Barranquilla FC en el partido de ida de los octavos de final.

Copa BetPlay - Octavos de final

Millonarios vs Barranquilla

Viernes 14 de agosto

La seguidilla de partido seguirá el lunes 17 de agosto midiéndose con Deportivo Cali en la quinta jornada de la Liga BetPlay.

Fecha 5

Millonarios Vs Cali

Lunes 17 de agosto

Horario: 6:10 P.M.