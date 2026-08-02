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Millonarios

Próximos partidos de Millonarios, después de ganarle a Junior en la Liga BetPlay

Millonarios recuperó terreno en la Liga BetPlay al ganarle en condición de visita 1-0 a Junior en la fecha 2.
Daniel Zabala
Rodrigo Conteras, delantero de Millonarios
Rodrigo Conteras, delantero de Millonarios // Colprensa

Millonarios se sacudió de la derrota sufrida ante Atlético Bucaramanga en la primera fecha de la Liga BetPlay, después de superar en la segunda jornada en condición de visita a Junior de Barranquilla.

El equipo 'embajador' sumó sus primeros tres puntos del certamen gracias a la anotación conseguida en el minuto 90+1 por el delantero argentino Rodrigo Contreras.

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras la victoria de Millonarios sobre Junior

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¿Qué sigue para Millonarios?

Millonarios tratará de seguir por el camino de la victoria este martes 4 de agosto, cuando enfrente en el estadio El Campín de Bogotá a Deportivo Pasto en partido válido por la fecha 3.

El equipo 'embajador' tratará de aprovechar el mal momento del cuadro nariñense que registra dos derrotas.

Millonarios derrotó 1-0 a Junior en la fecha 2 de la Liga BetPlay

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Fecha 3
Millonarios Vs Deportivo Pasto
Martes 4 de agosto
Horario: 8:20 P.M.

Posteriormente, Millonarios tendrá seis días de trabajo, ya que su duelo contra Deportivo Independiente Medellín por la cuarta jornada está programado para el 10 de agosto en el estadio Atanasio Girardot.

Fecha 4
Medellín Vs Millonario
Lunes 10 de agosto
Estadio Atanasio Girardot
Horario: 6:00 P.M.

La actividad de Millonarios continuará el viernes 14 de agosto, pero en la Copa BetPlay, cuando reciba a Barranquilla FC en el partido de ida de los octavos de final.

Copa BetPlay - Octavos de final
Millonarios vs Barranquilla
Viernes 14 de agosto

La seguidilla de partido seguirá el lunes 17 de agosto midiéndose con Deportivo Cali en la quinta jornada de la Liga BetPlay.

Fecha 5
Millonarios Vs Cali
Lunes 17 de agosto
Horario: 6:10 P.M.

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