¿Qué pasa con el Chicho Arango? Nacional confirmó noticia

Atlético Nacional cierra la fase todos contra todos de la Liga BetPlay este viernes 1 de mayo visitando en el estadio Palogrande de Manizales a Once Caldas.

El equipo 'verdolaga', que ya aseguró el primer lugar en la tabla de posiciones, afrontará el compromiso con el objetivo de recuperar la confianza, teniendo en cuenta que en la jornada anterior cayó en su visita a Deportivo Pereira.

A pesar de tener cierta tranquilidad para el partido, Atlético Nacional confirmó una importante baja.

¿Qué pasa con el Chicho Arango?

La institución antioqueña confirmó que el delantero Cristian 'chicho' Arango no estará disponible para el partido al sufrir un problema físico.

El parte médico del cuadro 'verdolaga' explicó que Arango sufrió una lesión "lesión muscular de isquiotibiales derechos".

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A pesar de que no se especificó el tiempo de recuperación, se espera que el atacante recupere su mejor condición física para el inicio de los playoffs.

¿Cómo le ha ido al Chico Arango en Nacional?

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Aunque generó gran expectativa, el atacante Cristian 'chicho' Arango no se ha podido consolidar en Atlético Nacional.

Arango ha disputado diez partidos, en los cuales ha sido titular en cinco ocasiones. El atacante solo ha marcado un gol y dado una asistencia en 390 minutos.