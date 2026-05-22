¿Qué pasará con David Ospina si Atlético Nacional avanza a la final?

Se acerca el remate de la Liga BetPlay, con la disputa de los juegos de vuelta de las semifinales del campeonato. Santa Fe visitará al Junior de Barranquilla y Deportes Tolima hará lo mismo vs. Atlético Nacional. Los finalistas quedarán definidos, para empezar la disputa por la corona del primer semestre.

En el caso de Atlético Nacional, sacaron la victoria vs. Deportes Tolima y cerrarán el paso a la final en casa, con su gente a favor. Adicionalmente, Diego Arias contará con gran parte de su nómina, a excepción de Milton Casco, quien se perderá el resto del semestre.

Una de las dudas que empieza a surgir en el entorno de Atlético Nacional es el del portero. Los verdolagas tienen a David Ospina como el titular y en ocasiones, alternan con Harlem Castillo. Para el duelo de vuelta en el Atanasio Girardot, el legendario portero de la Selección Colombia será inicialista.

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Sin embargo, para el remate del campeonato, en caso de avanzar a la final de liga las cosas serían distintas. El guardameta está en la preslita de Néstor Lorenzo, para la Copa del Mundo de la FIFA y se integraría a trabajos la próxima semana.

David Ospina no jugaría la final de Liga BetPlay con Atlético Nacional

De acuerdo con información de Mauricio Agudelo, David Ospina no podría disputar la final de la Liga BetPlay, en caso de que Nacional avance a dicha instancia. Esto, debido a que el jugador tendrá que presentarse a la Selección Colombia.

En el caso de Andrés Felipe Román y Juan Manuel Rengifo, si estarían con el verde para una eventual disputa del título.