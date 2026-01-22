Frank Fabra regresaría a la Liga BetPlay: entrena con un club histórico

Hace unos meses se sabía que el lateral izquierdo, Frank Fabra no iba a seguir en Boca Juniors. Fueron diez años de contrato con el cuadro ‘Xeneize’, toda una vida que no terminó de la mejor manera, dado que la torpe expulsión en la final de la Copa Libertadores de 2023 ante Fluminense acabó la relación de la hinchada con el jugador.

Efectivamente, terminó la Primera División de Argentina con la clasificación para la Copa Libertadores de Boca Juniors. Una temporada difícil para Fabra que apenas sumó pocos minutos en los primeros meses del año y, pese a estar en la lista de convocados para el Mundial de Clubes, tampoco fue de la partida.

A partir de su salida, se empezó a hablar de posibilidades. Newell’s Old Boys, Independiente de Avellaneda aparecieron como opciones en Argentina. En Colombia, Millonarios, América, Deportivo Cali o Deportivo Independiente Medellín también se interesaron.

Frank Fabra se ofreció a Millonarios, y en reiteradas ocasiones, ha dejado claro que le gustaría retirarse en el Deportivo Cali o en Envigado. En su regreso a Colombia, se le ha visto entrenando con un equipo a la espera de conocer si lo firman o no para este 2026.

FRANK FABRA ENTRENA CON EL DEPORTIVO INDEPENDIENTE MEDELLÍN

El cuadro ‘Poderoso’ jugará la Copa Libertadores en la fase previa. Enfrentarán a Liverpool de Uruguay y esperan sacar adelante el proyecto deportivo a nivel internacional. El equipo antioqueño podría tomar la oportunidad de Frank Fabra que entrena con el club para ficharlo de cara a los objetivos que tienen.

De acuerdo con la información de Óscar Tobón en el Programa ‘Clásico Paisa’, el lateral izquierdo le pidió al Deportivo Independiente Medellín si podía entrenar en el club para tomar ritmo en busca de una oportunidad en el Fútbol Profesional Colombiano en este 2026. Fabra podría reforzar a algún equipo en este mercado, o cuando se abra el libro de pases de jugadores libres.

Óscar Tobón comentó que, “hay un jugador, exselección Colombia, que llamó a Raúl: “Será que puedo entrenar allá”; “Ah sí, no hay problema”. Se trata de Frank Fabra”. Así las cosas, el ex Boca Juniors espera convencer al cuadro ‘Poderoso’ para poder regresar a un equipo que le dio la oportunidad en los primeros años de su carrera.

LA POSTURA DEL MEDELLÍN CON FRANK FABRA

Pese a que Frank Fabra pidió entrenar con el Medellín, no hay seguridad de que el equipo antioqueño vaya a ficharlo y nunca ha habido un ofrecimiento de ninguna de las dos partes. De acuerdo con Óscar Tobón, “simplemente es un favor de él querer estar bien físicamente, ponerse a punto”.

El periodista de Win Sports afirmó que esto se podría deber al tema de los jugadores inscritos que pasó de ser 30 a 25 futbolistas para este 2026. Este sería el principal problema que complicaría al lateral izquierdo.

Ante esta dificultad, Frank Fabra estará atento a cualquier posibilidad para seguir jugando al fútbol. La necesidad es retomar la actividad y eso se lo ha podido proporcionar el Medellín dejándolo entrenar en la sede mientras consigue algún equipo para su futuro. No se descartaría jugar en la Liga BetPlay o en el exterior.