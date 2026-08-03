¿Quién es y dónde ha jugado Leonai Souza? Próximo refuerzo de Millonarios

Millonarios sigue en la búsqueda de refuerzos para disputa la competencia del segundo semestre de 2026 y este lunes 3 de agosto se conoció que el conjunto 'embajador' está muy cerca de concretar una nueva contratación.

Se trata del mediocampista brasileño Leonai Souza de Almeida, quien ya está presentando exámenes médicos en Millonarios y en caso de superarlos firmará su contrato con el equipo capitalino.

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¿Quién es Leonai Souza de Almeida?

Leonai Souza de Almeida es un futbolista brasileño de 31 años que llegará a Millonarios como agente libre, luego de no haber renovado su contrato con el Clube Náutico Capibaribe de Brasil.

En su carrera profesional, el mediocampista ha vestido las camisetas de Atlético Taquaritinga y Comercial de su país y también jugó para Plaza Colonia de Uruguay.

Sin embargo, las mejores actuaciones de Souza de Alemida se registraron en Barcelona Sc de Ecuador, en donde estuvo entre 2022 y 2025.

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El equipo de Guayaquil, el brasileño fue dirigido en las temporadas 2022 y 2023 por el entrenador argentino Fabián Bustos.

Según se explicó, Leonai Souza se desempeña como un volante mixto, que competiría por la posición con Rodrigo Ureña y Mateo García.

El mediocampista brasileño habría elegido jugar en Millonarios, teniendo en cuenta el conocimiento que tiene de él Fabián Bustos, a pesar de haber contado con ofertas de San Lorenzo se Argentina y Sporting Cristal del Perú.

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Fichajes de Millonarios

Con Leonai Souza, Millonarios cerraría su mercado de fichajes para el segundo semestre de 2026, teniendo en cuenta que ya había incorporado a Javier Burrai, James Aguirre, Jhomier Guerrero, Stiven Barreiro, Francisco Chaverra, Andrey Estupiñán, Daniel Ruiz y Darwin Cortés.