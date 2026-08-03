Millonarios le cumple a Bustos con fichaje brasileño: ya está en Bogotá y firmará contrato

En el libro de pases de Millonarios todavía faltaban novedades para reforzar las líneas en un proyecto deportivo que contó con la ratificación de Fabián Bustos como director técnico. El entrenador argentino pidió fichajes conocidos como el de Javier Burrai a quien dirigió en Barcelona de Guayaquil.

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Sin embargo, el fichaje del arquero argentino no iba a ser el único pedido expreso por parte de Fabián Bustos. Además de Javier Burrai a quien dirigió en Ecuador, faltaba otra pieza para el mediocampo. Se trata de una contratación inesperada con el segundo semestre ya en su tercera fecha.

Leonai Souza, mediocampista de primera línea brasileño se convertirá en nuevo jugador de Millonarios por pedido expreso de Fabián Bustos. Y es que, así como sucedió con Javier Burrai, el entrenador argentino dirigió a Souza en el Barcelona de Ecuador.

¿QUIÉN ES LEONAI SOUZA? UN HOMBRE DE CONFIANZA DE FABIÁN BUSTOS FIRMARÁ

De acuerdo con información de Felipe Sierra, Leonai Souza será nuevo jugador de Millonarios. Las negociaciones habrían avanzado rápidamente, pues, según esta fuente, el volante ya está en Bogotá para firmar su contrato una vez pase los exámenes médicos.

Cuando Fabián Bustos era técnico de Barcelona de Ecuador, Leonai Souza era un hombre de confianza para el argentino. El brasileño no soltó la titularidad mientras que Bustos estuvo en el cargo. Souza alcanzó a disputar 118 partidos con el equipo ecuatoriano y marcó un gol en el cuadro de Guayaquil.

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En la trayectoria del volante de primera línea de 31 años está un paso por Atlético Taquaritinga y Comercial CF de Brasil, Plaza Colonia de Uruguay en donde fue campeón, Barcelona de Guayaquil y actualmente estaba jugando nuevamente en su país con el Náutico Capibaribe de la Serie B.

Bajo ese panorama, la idea es que Leonai Souza presente los exámenes médicos en los próximos días para ponerse bajo las órdenes de Fabián Bustos en un nuevo ciclo con el director técnico argentino tras coincidir en Barcelona hace algunos años.

LEONAI SOUZA RECHAZÓ OFERTAS PARA VENIR A MILLONARIOS

Sin duda alguna, el factor clave en estas negociaciones para agilizar todo es nada más ni nada menos que el conocimiento de Fabián Bustos hacia el brasileño por la experiencia que tuvieron juntos en Barcelona de Guayaquil. Esto habría sido determinante para que Millonarios convenciera a Leonai Souza.

Y es que, de acuerdo con la información de Felipe Sierra, Leonai Souza tenía ofertas interesantes por parte de San Lorenzo y de Sporting Cristal, pero se terminó decantando por llegar a Bogotá para firmar contrato con Millonarios y conformar el mediocampo ‘Embajador’.

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En medios peruanos habían afirmado que el Sporting Cristal había consultado por las condiciones del brasileño. Sin negociaciones formales, el cuadro cervecero demostró su interés en contratarlo antes de que llegara esta información de Millonarios.

Esta no es la primera vez que Fabián Bustos pretendió a Leonai Souza, pues, en su etapa como entrenador de Universitario de Deportes, el brasileño también entró entre las posibles contrataciones para reforzar a la ‘U’.