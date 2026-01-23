¿Quién fue elegido el mejor director técnico del 2025 en el fútbol colombiano?

En el marco de la gala ‘Estrellas Águila’ que premió a lo mejor del fútbol colombiano en 2025, uno de los galardones fue para un entrenador de la Liga BetPlay, aquel personaje que generalmente está recibiendo críticas y que con su sabiduría pone sobre el terreno de juego la disposición táctica que mejor considera para ganar un partido o un título.

Dentro de los nominados estaba el técnico del Atlético Bucaramanga, Leonel Álvarez, también el estratega uruguayo del Junior de Barranquilla, Alfredo Arias, y por último el entrenador del Deportivo Independiente Medellín, Alejandro Restrepo.

¿Quién fue el mejor director técnico del 2025 en el Fútbol colombiano?

Rafael Dudamel sería el encargado de entregar este premio, técnico venezolano que el año pasado fue el ganador de este reconocimiento tras su gran campaña con el Atlético Bucaramanga logrando el primer título de liga para el conjunto ‘Leopardo’.

Pues bien, los aficionados votaron y eligieron al estratega charrúa Alfredo Arias, quien a sus 67 años con el Junior de Barranquilla logró el más reciente título de Liga BetPlay derrotando de manera categórica al Deportes Tolima en la serie final.

Primer título para Alfredo Arias en el fútbol colombiano, un logro que le había sido esquivo desde su llegada al balompié cafetero, recordando que el estratega uruguayo ya había dirigido al Deportivo Cali y también a Independiente Santa Fe.

El título le dio los votos al DT de Junior para ganarse el premio

Aunque el técnico Alejandro Restrepo, dirigiendo al Medellín, logró ocupar una mejor posición que Junior en la Tabla de Reclasificación (la cual mide a los equipos de la Liga BetPlay durante todo el año), el premio fue para Alfredo Arias, que con la obtención de la undémica estrella para Junior se ganó la mayor cantidad de votos por parte de los aficionados.