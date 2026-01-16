[Video] Hernán Torres genera expectativa sobre Millonarios previo al debut por Liga BetPlay

Millonarios FC se alista para su estreno en la Liga BetPlay 2026-I, y en la antesala del duelo ante Atlético Bucaramanga, el entrenador Hernán Torres entregó varias declaraciones que marcan el pulso del inicio de semestre para el conjunto capitalino.

Declaraciones de Hernán Torres previo a Bucaramanga vs Millonarios

En diálogo con Deportes RCN, el técnico tolimense se refirió al reto que representa afrontar un nuevo torneo al frente de Millonarios, dejando claro que asume el desafío con mesura y optimismo. “Con mucha responsabilidad y con la ilusión de hacer un buen trabajo”, señaló.

Torres entiende que la exigencia en el club es permanente y que cada semestre obliga a competir por los primeros lugares, por lo que el debut en la Liga será una prueba importante para evaluar el trabajo realizado durante la pretemporada.

Uno de los temas que más inquieta a la afición azul pasa por la sanción de cuatro fechas que pesa sobre Radamel Falcao García. Al respecto, el entrenador fue cauto y trasladó la decisión al ámbito directivo. “Habría que preguntarle a los dirigentes para saber si van a apelar la sanción”, expresó.

Sobre la conformación del plantel y la llegada de nuevos jugadores, Hernán Torres se mostró satisfecho con lo visto hasta ahora, aunque dejó en claro que aún espera una mejor versión de sus refuerzos. “La mayoría de refuerzos jugaron ante Boca y dieron una buena sensación, pero estoy seguro de que van a aportar mucho más”, comentó.

En cuanto a la elección del delantero que será titular en el estreno liguero, el técnico evitó dar pistas y explicó que todo dependerá de los tiempos administrativos. “Vamos a esperar a que todos los jugadores sean inscritos para definir quién juega”, afirmó.

Millonarios llega a este compromiso tras una preparación que incluyó dos amistosos internacionales exigentes, en los que cayó 1-0 frente a River Plate y posteriormente empató 0-0 ante Boca Juniors, resultados que dejaron sensaciones mixtas en el cuerpo técnico.

Pese a ello, Torres confía en que el equipo llegue en buena forma al inicio del campeonato y pueda mostrar una idea de juego más sólida conforme avancen las fechas del torneo.

Fecha y horario de Bucaramanga vs Millonarios

El debut de Millonarios en la Liga BetPlay 2026-I será este sábado 17 de enero, cuando visite a Atlético Bucaramanga a las 8:30 p. m. en el estadio Américo Montanini, en un duelo que marcará el primer examen oficial del semestre para los dirigidos por Hernán Torres.