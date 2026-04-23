Rafael Carrascal advirtió al Deportivo Cali por el clásico en Palmaseca

América de Cali se consolida en el grupo de los ocho, este triunfo contra Fortaleza le llenó la camiseta de aire, y lejos de bajar el acelerador para lo que queda de la Liga, pensando en que también tiene competencia en la Copa Sudamericana, el equipo escarlata va por todo frente a su clásico rival.

América ganó con 10 jugadores: Valencia fue expulsado contra Fortaleza al minuto 30

Varios nombres se destacaron en el juego contra los bogotanos, en El Campín América pareció local, el pitazo final fue un grito en conjunto que celebraron con júbilo la clasificación a las semifinales del campeonato: Tomás Ángel, Josen Escobar y Rafael Carrascal se mostraron como los jugadores más activos del duelo liguero que concluyó 2-1.

El mediocampista fue clave, ganó varios duelos y le dio trámite a un partido que se hacía difícil ante la expulsión de un compañero, América ganó con lo justo, pero con ciertas desventajas a lo largo del encuentro, especialmente luego de la roja a Daniel Valencia al minuto 30.

El equipo escarlata se clasificó a las semifinales de la Liga Betplay: “Sabíamos que iba a costar aquí en esta cancha, el clima, todo, pero bueno, por las ganas, defender ese resultado y necesitamos la clasificación”.

América visita al Cali en Palmaseca el sábado por la fecha 18 de la Liga Betplay

El América llega a la clasificación, llega a 30 puntos, con ánimo, sobre todo para los dos últimos partidos que van a ser jueces y sobre todo ante su rival de patio, contra el clásico rival: “Vamos a ganar, vamos a sumar de a tres y es lo que queremos y también la última fecha lo queremos hacer así, para pensar los cuadrangulares de esa manera”.

El jugador se consolida como uno de los referentes del equipo por su regularidad en el campeonato: "Entonces esperemos recuperarnos y pensar ya en lo que es el hincha americano, siempre estar aquí en Bogotá, somos locales, lo han demostrado siempre nada”.

Por último dejó un recado para la afición escarlata en Bogotá: "Agradecerles por todo lo que vinieron hoy, porque se llevaron valiosos resultados y mejor importante para conseguir”.