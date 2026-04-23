Alejandro Restrepo dejó de manera sorpresiva la dirección técnica de Independiente Medellín, una salida que tomó por sorpresa al entorno del club, ya que pese a la irregularidad en los resultados se esperaba que continuara al menos hasta el cierre de la temporada.

Restrepo habló de su salida del Medellín: "con el grupo no siento que hubo desgaste"

El entrenador puso fin a un ciclo de más de 600 días al frente del equipo antioqueño, un tiempo poco habitual en el fútbol colombiano actual. Aunque los resultados recientes generaban cuestionamientos, dentro del ambiente rojo se pensaba que Restrepo terminaría el semestre antes de tomar una decisión definitiva.

Tras conocerse su salida, el técnico se refirió al proceso vivido y dejó claro que no percibía un desgaste interno con la plantilla. “Yo la verdad, con el grupo no siento que hubo desgaste, más allá de que no es normal tampoco el tiempo que duramos en Independiente Medellín. Más de 600 días en el fútbol colombiano cada vez es más difícil de verlo”, afirmó.

Restrepo también destacó el crecimiento de varios futbolistas durante su gestión. “Hay jugadores que están desde el día cero con nosotros, que han pasado por muchas situaciones de lesiones, de subir su nivel, de consolidarse en el primer equipo, de ganarse una titularidad y un nombre”, señaló.

Restrepo piensa en su próximo proyecto: "Yo me siento un entrenador de proceso"

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El estratega explicó que su visión siempre estuvo ligada a los procesos de construcción y desarrollo deportivo, un mensaje claro que deja ver que condición necesitaría su próximo reto: “Yo me siento un entrenador de proceso, trabajé mucho tiempo con juveniles, vi crecer a muchos jugadores que hoy están triunfando en el fútbol. Y eso, la verdad, a mí me gusta, me apasiona”, expresó.

Incluso insistió en que la relación con el plantel se mantenía fuerte hasta el último momento: “No siento que con el grupo como tal haya habido un desgaste. Todo lo contrario, creo que la forma en que recibieron la noticia y las palabras y los mensajes que ha habido en las últimas horas indica que veníamos trabajando bien”, sostuvo.

Para Restrepo, el desgaste pudo venir desde afuera del camerino, producto del entorno competitivo y la presión natural que rodea al club.: “Yo creo que de pronto sí puede haber un desgaste más exterior que cuando uno está adentro intenta no estar enfocado en él, porque hay que enfocarse en lo que hay que hacer en el día a día”, comentó.

La salida intempestiva del entrenador abre ahora una nueva etapa en Medellín, que deberá reorganizar su proyecto deportivo en plena competencia y buscar un rumbo claro para el remate del semestre.