[VIDEO] Linda Caicedo y Rafa Nadal, invitados a la inauguración de la cancha de tenis en el Bernabéu

Linda Caicedo vivió una jornada especial en el Estadio Santiago Bernabéu al participar en la inauguración de la pista de tierra batida instalada dentro del escenario madridista con motivo del Mutua Madrid Open.

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La delantera del Real Madrid Femenino compartió escenario con grandes figuras del deporte mundial y con el presidente del club, Florentino Pérez.

El tradicional recinto cambió por un día el césped futbolero por la arcilla del tenis, en una imagen inédita que mezcló dos de los deportes más emblemáticos de España. La cancha servirá como espacio de entrenamiento para los tenistas que disputan el torneo hasta el próximo 30 de abril, replicando las condiciones de juego de la Caja Mágica.

Linda fue una de las invitadas principales del acto y representó al club blanco junto a Thibaut Courtois y Jude Bellingham.

Los tres futbolistas compartieron con leyendas y estrellas actuales del tenis como Rafael Nadal, socio de honor del Real Madrid y cinco veces campeón del torneo, Jannik Sinner, actual número uno del ranking ATP, e Iga Świątek, una de las principales figuras del circuito femenino.

Durante la jornada hubo exhibiciones deportivas, intercambio de regalos y momentos distendidos entre los invitados. Uno de los instantes más llamativos fue un partido de dobles improvisado con Courtois, Bellingham, Nadal y Sinner, bajo la atenta mirada de Florentino Pérez, quien ofició simbólicamente como juez de silla.

Nadal, Sinner, Bellingham y Courtois... y con Florentino de juez de silla

Posteriormente, Świątek también se animó a mostrar su talento con el balón, en una escena que reforzó el ambiente de integración entre disciplinas. Linda Caicedo, por su parte, fue protagonista de varias fotografías oficiales y compartió con algunas de las máximas figuras del deporte internacional.

Al evento también asistieron Feliciano López y Garbiñe Muguruza, codirectores del torneo, además de Gerard Tsobanian.