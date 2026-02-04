Wilmar Sánchez, presidente de Cúcuta Deportivo, aclaró la situación que se vivió con el anterior entrenador del equipo, Nelson Flórez. De la misma manera dio pistas de quién puede ser el próximo dueño del banco, en Medio Tiempo de Win Sports respondió por el interés por Rafael Dudamel o Hernán Torres.

Sobre la situación con la partida de Nelson Flórez el dirigente aclaró que su partida de la institución se dio en buenos término, destacó su labor humana, pero reconoció que el criterio deportivo fue el que primó para tomarán la determinación de apartarlo del cargo: “Descomprimimos el ambiente que lastimosamente teníamos tan tenso, me imagino que él también lo tenía, la hinchada y todo lo demás y siempre buscando beneficio para el equipo, entonces no se arrancó muy bien esta liga, ustedes saben que tenemos una mochila muy grande que es el descenso, siempre nos está ahí haciéndonos caritas”.

Cúcuta Deportivo decidió darle fin al ciclo de Nelson Flórez: el presidente argumentó que los resultados no fueron los esperados

hablábamos, quedamos en buenos términos, lo queremos muchísimo, queda en la historia del equipo, nos ascendió con su cuerpo técnico y sus jugadores, pero el fútbol es tan rápido que la verdad que hay veces hay que tomar estas decisiones.

Hojas de vida de muchos países, gracias a Dios, pero tenemos un filtro de las últimas cinco hojitas respetando pues un chellist que nosotros tenemos y unas características para para el técnico que queremos que llegue a la institución. Entonces ya la vamos a evaluar ahora más tarde y esperamos mañana o más tardar el viernes tener el nombre de pronto darlo a conocer y que pueda de pronto viajar a Medellín a ver el partido porque obviamente no va a llegar a dirigir el sábado, ya saben que el sábado a dirigir profe Jorge Peralta y Breiner García, pero sí, ya para que la próxima semana se ponga a disposición".

Decastado Hernán Torres: "obviamente todavía nosotros no estamos en la posibilidad de de contratarlo"

¿Rafael Dudamel a Cúcuta? El dirigente respondió: "Todavía no tenemos un nombre definido y todavía no sabemos si es extranjero colombiano, como te digo, todo está en opciones. Todos estudian y todos se mencionan, es un gran técnico. Y está ahí, no se sabe. Todo puede pasar. Todo puede pasar".

Otro de los nombres que siempre suena por ahí es Hernán Torres, es un gran entrenador, un gran profe. De hecho, el año anterior no se dieron cuenta cuando también pasó esto, sonó mucho, hablamos con él, la mente no le chocaba la realidad de Ira en Cúcuta, pero digamos que es un tipo con obviamente con un bagaje, una experiencia en un grupo colombiano con un presupuesto alto. Tengo que decirlo con todo el cariño, pero obviamente todavía nosotros no estamos en la posibilidad de de contratarlo".