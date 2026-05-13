¿Reconciliación con la hinchada de Nacional? Esto respondió el técnico Diego Arias

Atlético Nacional vivió una noche soñada en el estadio Atanasio Girardot. El equipo verdolaga aplastó 7-1 a Internacional de Bogotá en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga BetPlay y selló su clasificación a las semifinales en medio de una fiesta total con su hinchada.

Tras el compromiso, el técnico Diego Arias fue preguntado por una posible conunión con la hinchada verdolaga, el técnico salió al paso y priorizó otros temas en su respuesta.

“Sí es un momento de mucha alegría porque alcanzamos a sacar un resultado después de ir dos veces abajo en el marcador y hoy principalmente frente a nuestra gente, la que nos vino a acompañar. A los cinco minutos ya estábamos perdiendo el partido”, afirmó el entrenador en rueda de prensa.

Diego Arias reconoció la mentalidad de los jugadores de Nacional tras ganar 7-1 a Inter

Lea también Hugo Rodallega marcó su gol 300: así fue el triplete con Santa Fe

Arias reconoció que el inicio del encuentro generó preocupación, especialmente porque Inter Bogotá había igualado la serie rápidamente. Sin embargo, aseguró que nunca sintió que el equipo perdiera la confianza.

“Ellos nos empataron la serie y lo que yo percibí o lo que sentí en nuestros jugadores, en el estadio y en el banco de suplentes, era que estábamos realmente ahí creyendo que iba a poder pasar”, explicó.

Uno de los aspectos que más destacó el técnico fue la efectividad de Nacional en las jugadas de pelota quieta, una herramienta que terminó siendo determinante para inclinar el partido a favor del conjunto antioqueño.

“Nos pone muy contentos cerrar el partido como lo hicimos. En el tema del balón parado, sin duda es un trabajo en el que muchas personas intervienen y los jugadores están abiertos para crecer”, señaló.

González, DT del América: "Nos da mucha alegría que tantos jugadores hayan podido marcar"

Además, Arias reveló que el balón detenido había sido identificado como uno de los puntos a mejorar dentro del equipo y que el trabajo realizado terminó reflejándose en la serie.

“Es un punto que nos habíamos trazado como oportunidad de mejora y hoy afortunadamente nos da la oportunidad de empatar el partido e irnos adelante, al igual que en el juego en Bogotá”, comentó.

“Nos da mucha alegría que tantos jugadores hayan podido marcar y que nuestra gente haya podido celebrar la victoria”, concluyó.