Reestructuración completa en Pasto: Salieron 17 jugadores

Deportivo Pasto inició el 2026 con un revolcón profundo en su plantilla profesional. El club nariñense confirmó la salida de 17 futbolistas, en una decisión drástica que marca el comienzo de una nueva etapa deportiva tras un 2025 lleno de dificultades dentro y fuera de la cancha.

El anuncio se dio mientras el equipo empieza su preparación para la Liga BetPlay del primer semestre, con la necesidad de renovar casi por completo el plantel. La reestructuración se da de la mano del técnico español Jonathan Risueño, presentado a finales del año pasado y que ahora espera refuerzos para moldear su idea de juego.

Lea también Confirmado el nuevo técnico de Deportivo Pasto

Salidas de peso y fin de ciclo

Dentro de los jugadores que no continuarán hay nombres de peso y referentes del vestuario. Llama la atención la salida del capitán Diego Martínez, del mediocampista Felipe Jaramillo, del delantero uruguayo Facundo Boné y de Kevin Rendón, considerado uno de los ídolos recientes del club.

A través de un comunicado oficial, Deportivo Pasto agradeció a los futbolistas “por su profesionalismo, compromiso y entrega durante el tiempo en que defendieron los colores de la institución volcánica” y les deseó éxitos en sus próximos retos personales y profesionales.

Varias de las desvinculaciones obedecen al fin de contrato, mientras que otras se concretaron por acuerdos económicos entre el club y los jugadores.

Lea también América rompió el mercado 2026: presentó delantero de selección sudamericana

La lista completa de los 17 jugadores que salen

Estos son los futbolistas que no continuarán en Deportivo Pasto para la temporada 2026:

•Víctor Andrés Cabezas

•Diego Martínez

•Santiago Jiménez

•Saleth Puello

•Juan Franco

•Luis Caicedo

•Mauricio Castaño

•Felipe Jaramillo

•Juan Valencia

•Kevin Rendón

•Julián Quintero

•David Camacho

•Gonzalo Ritacco

•Facundo Boné

•Jefferson Rivas

•Diego Castillo

•Brayan Sánchez

Lea también Millonarios y una ausencia de peso para el arranque de Liga

Un 2025 marcado por la crisis

La decisión llega tras un 2025 complejo para el club. En octubre, la Acolfutpro denunció retrasos en los pagos al plantel profesional, situación que generó tensión y una fuerte respuesta institucional. A esto se sumaron las denuncias públicas del presidente Óscar Casabón sobre una presunta participación de jugadores en apuestas ilegales, un escándalo que sacudió al equipo.

Con este recorte masivo, Deportivo Pasto busca pasar página, sanear su estructura deportiva y construir un nuevo proyecto competitivo para el 2026, en el que la llegada de refuerzos será clave para sostener las aspiraciones del club en la Liga BetPlay.