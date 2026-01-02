Millonarios y una ausencia de peso para el arranque de Liga

Millonarios arrancará la Liga BetPlay 2026-I con una dificultad importante en su frente ofensivo. Para el debut ante Atlético Bucaramanga, el equipo embajador no podrá contar con Leonardo Castro, una de sus principales cartas de gol, tras la sanción confirmada por la Dimayor.

La sanción que deja fuera a Leonardo Castro

El Comité Disciplinario de la Dimayor oficializó las sanciones pendientes del cierre del 2025 y en el listado aparece Leonardo Castro con dos fechas de suspensión en Liga BetPlay. El castigo se debe a lenguaje y gestos ofensivos dirigidos a un rival en el último partido del semestre anterior, en el que el delantero fue expulsado.

De esta manera, Castro se perderá no solo el estreno liguero frente a Atlético Bucaramanga, sino también el siguiente compromiso ante Junior de Barranquilla, obligando al cuerpo técnico a buscar soluciones inmediatas en ataque.

Más bajas y un contexto complejo para Millonarios

A la ausencia del goleador se suma la de Jorge Arias, quien deberá cumplir una fecha de sanción tras ser expulsado por doble amonestación. En contraste, Santiago Giordana también aparece suspendido, pero sus dos fechas corresponden a Copa BetPlay, por lo que estará disponible para el torneo liguero.

Todo esto ocurre tras un cierre de 2025 amargo para Millonarios, que pese a vencer a Boyacá Chicó en la última jornada, quedó fuera del grupo de los ocho, dejando sensaciones de irregularidad y presión de cara al nuevo semestre.

El inicio del 2026 no será sencillo para Millonarios. Sin Leonardo Castro y con ajustes obligados desde la primera fecha, el reto del cuerpo técnico será encontrar respuestas rápidas para competir y sumar desde el arranque, dejando atrás un final de año que todavía pesa en el ambiente del club embajador.