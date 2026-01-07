Mackalister revela el último baile en Millonarios: ¿Abre la puerta a Falcao?

Sin duda alguna, Millonarios generó revuelo en las redes sociales con los hinchas expectantes de lo que puede referirse un corto mensaje que publicaron por la tarde. Unas tres palabras que aluden a un bombazo del club, seguramente en el mercado de fichajes y tras la incertidumbre, se ha vuelto a poner el nombre de Radamel Falcao García como una opción.

Vea también: Carlos Darwin y la pretemporada azul: ¿Ve a Falcao como compañero?

Millonarios sorprendió publicando en sus redes sociales, “The Last Dance!” y el miércoles 7 de enero publicaron otro mensaje que decía, “El 9 a las 9”. Con estos detalles, el posible regreso de Falcao se puede ver cada vez más cerca.

Hay silencio y expectativa desde Millonarios, pues, seguramente los jugadores ya saben lo que es esta noticia que publicó el club en las redes sociales. Por los lados de David Mackalister Silva, el volante bogotano empezó a desglosar lo que puede significar ese mensaje de “The Last Dance!” y dejó la puerta abierta a la vuelta de Falcao.

DAVID MACKALISTER SILVA LE ABRE LA PUERTA A FALCAO GARCÍA PARA EL 2026

Y es que, Radamel Falcao García no ha pensado en el retiro. Tuvo ofertas de Argentina con el interés de Gimnasia y Esgrima de La Plata, Emelec y Cerro Porteño. Quiere seguir, pero no se sabe en qué equipo jugará. Millonarios siempre está a la expectativa de volver a contar con el histórico futbolista de la Selección Colombia y del Fútbol Profesional Colombiano.

Millonarios podría ser el último club de Falcao y seguramente esto le gustaría al ‘Tigre’ que puede ver con buenos ojos jugar su último año con la camiseta albiazul. Hubo molestias en su salida por varios factores y por lo que se decía en la opinión pública, pero puede ser una segunda oportunidad del samario al Fútbol Profesional Colombiano.

Le puede interesar: Un delantero con pasado en Manchester City ya entrena con Santa Fe

En una atención a medios, David Mackalister Silva afirmó que, pese a los rumores, nunca ha tenido una conversación en los últimos días con Falcao. Además, dado que no puede filtrar mucha información comentó acerca del mensaje incógnito del club que, “no sé, esperemos que sea algo muy bueno para Millonarios y para todos”.









El volante bogotano tuvo una larga lesión y pensó en dejar el fútbol por los tiempos y por la lucha que tuvo en su recuperación. Sin embargo, el último baile no sería el de él, “eso ya en estas instancias de la carrera de uno lo va dando el tiempo y el rendimiento y que Dios permita nos acompañe la salud, pero por el momento no”.

“¿QUIÉN NO VA A ESTAR CONTENTO DE QUE FALCAO VUELVA A SU CASA?”

Cuando Falcao fue anunciado por Millonarios como el fichaje estrella, David Mackalister Silva le entregó la cinta de capitán en un gesto reconociendo la intachable carrera del ‘Tigre’. Macka dejó claro que, “a prestarla no (la cinta de capitán), a entregarla, a darla. En caso de que llegue a ser, ¿quién no va a estar contento de que Falcao vuelva a su casa?”.









Además de lo dicho por David Mackalister Silva, y, pese a que no ha habido conversaciones entre referentes, la ilusión con Falcao García puede darse después de unas nuevas filtraciones por parte del club, “el 9 a las 9”, posiblemente el número alude al dueño de dicho dorsal y el otro 9 que se repite, tiene que ver con la hora de revelación al mensaje incógnito.

Lea también: Marino Hinestroza respondió a su 'indisciplina' y ausencia en la pretemporada de Nacional

Este miércoles 7 de enero podría quedar resuelta la incertidumbre con Falcao García y un posible regreso al club de sus amores. Mackalister ya le abrió la puerta y seguramente, los demás jugadores de Millonarios también se ilusionan como los hinchas.