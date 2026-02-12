¡Destaca, pero por lo bajo! Rendimiento de Alberto Gamero, 'al tablero'

Alberto Gamero no tiene la mejor actualidad en el Deportivo Cali, el equipo azucarero tiene resultados que los hinchas no soportan, las directivas apuestan a un proyecto, el samario tuvo un buen mercado de fichajes, pero los números empiezan a condicionar su puesto en el equipo.

Gamero sufre una pesadilla: "Es una derrota que duele, en especial por lo que hizo el equipo y la cantidad de opciones que tuvo"

Dos victorias un empate y tres derrotas, con seis fechas ya disputadas el equipo de Alberto Gamero no puede consolidarse, no ha podido encadenar dos victorias seguidas, el cargo del samario empieza a ser cuestionado por la prensa local.

Lea también Acusado de ‘espía’, Inglaterra confirma el técnico de la Selección

Desafortunadamente, para los intereses de los hinchas del Deportivo Cali el equipo no pudo sostener la victoria parcial que conseguía contra Inter en condición de visitante: “Diseñamos un equipo para venir a ganar, y hoy hicimos todo por ganar el partido. Pienso que hubo descuido en los dos últimos goles porque Internacional no nos está atacando”.

Deportivo Cali tuvo buena actitud para jugar el partido, algunas situaciones no le permitieron mantener el resultado en su visita a Bogotá: “No nos estaba llegando y teníamos casi el control del partido, pero dos jugadas rápidas nos perjudicaron. Es una derrota que duele, en especial por lo que hizo el equipo y la cantidad de opciones que tuvo. Hoy llegamos claros y esto duele, pero hay que alzar la cabeza”.

Las directivas estudiarían el futuro inmediato del entrenador Alberto Gamero en el Deportivo Cali: "El hincha hoy tuvo que ver con que el equipo se blindó, el equipo corrió y vino a ganar el partido, pero el fútbol es así, no siempre gana el mejor, eso si está claro. Cali vino aquí a proponer condiciones, a imponer y buscar el partido, pero desafortunadamente no llega”.

Se destaca el rendimiento del Deportivo Cali al mando de Alberto Gamero

El técnico tendría una gran prueba el próximo domingo en Palmaseca: “Vamos a revertir esta situación el domingo contra Nacional, un equipo grande, para darle una satisfacción a los hinchas y nosotros siempre saldremos a dar todo lo mejor".

Alberto Gamero disputó 26 partidos en total con el Deportivo Cali, de los cuales empató siete, salió perdedor en doce ocasiones y apenas tuvo siete victorias. Un puntaje de 28 unidades sobre 78 posibles, lo que equivale a un rendimiento del 36%.