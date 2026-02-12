Sporting de Lisboa reconoce el poder goleador de Luis Suárez: ¡nueva distinción!

Luis Suárez es el jugador colombiano del momento, es verdad que Luis Díaz acapara los titulares, pero el poder goleador de Luis Javier Suárez hace un año no parecía tan desequilibrante. El pico de rendimiento del centrodelantero lo tiene como uno de los ‘killers’ más eficaces del momento, el Sporting está encantado, vive días pletóricos, y por eso no paran de llegar los reconocimientos para el ahora titular de la Selección Colombia.

¿Hay o no hay lesión? Luis Suárez prende las alarmas del Sporting y de la Selección Colombia

El atacante samario de 28 años ha logrado cautivar al continente por el poder goleador que tiene, los hinchas no extrañan a Viktor Gyökeres, por quién pagaron casi 70 millones desde el Arsenal de Inglaterra.

Luis Suárez llegó proveniente de Almeria siendo el goleador de la segunda división e España, el equipo de Portugal desembolsó 25.7 millones de dólares; cifra que se podría convertir en 31.8 millones de dólares, por concepto de metas del cumplidas del colombiano.

No hay ningún parte médico de la institución, pero el medio Récord reveló el golpe que padecería Luis Javier Suárez, lo que lo haría perderse algunos partidos. Especular sobre la gravedad de la lesión sería 'hilar muy delgado'; sin embargo, la carga de partidos parece importante para definir lo que puede pasar con el artillero en el remate de temporada y de cara a la convocatoria del Mundial.

Los medios locales siguen de cerca la actualidad del atacante, El Diario Récord afirmó que el atacante goleador del Sporting Lisboa tiene un problema pequeño en el ligamento de la rodilla derecha. Al parecer en estos momentos no es de gravedad, pero se puede agudizar si no se trata pronto. Un tema ligamentario podría sacarlo de los próximos retos a nivel de clubes y de selección.

El próximo juego de Liga podrá descansar y tener reposo, Luis Suárez recibió su quinta tarjeta amarilla y por esta razón no podrá estar en el encuentro contra FC Famalicao, Sin el colombiano, Rui Borges afronta una difícil decisión y tiene tres nombres a considerar para el puesto de centro delantero.

Luis Suárez fue escogido como el delantero y el jugador del mes en el Sporting de Lisboa

Suárez ha disputado 21 partidos, en los que ha anotado 19 goles y ha entregado 4 asistencias. En Champions League ha marcado 4 goles en 8 partidos, contribuyendo a su clasificación a los octavos de final.

Este jueves, el colombiano logró un importante reconocimiento, el delantero, fue escogido como el jugador del mes, sus goles han sido determinantes en la Copa de Portugal, Liga y Champions League.