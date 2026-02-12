Acusado de ‘espía’, Inglaterra confirma el técnico de la Selección

La renovación de Thomas Tuchel como seleccionador de Inglaterra hasta 2028 responde a una estrategia clara de la Federación Inglesa de eliminar cualquier foco de especulación antes y durante el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Thomas Tuchel soportó bromas como la del exentrenador Harry Redknapp, que le calificó de "espía" por su nacionalidad

El técnico alemán, que finalizaba contrato tras la cita mundialista, amplió su vínculo por dos temporadas más y dirigirá también a los 'Tres Leones' en la Eurocopa de 2028, que se disputará en Reino Unido e Irlanda.

La renovación no despeja los desafíos deportivos con la gestión de figuras clave como Jude Bellingham y Trent Alexander-Arnold. La decisión contrasta con la postura que en su día defendió Gareth Southgate cuando el exseleccionador inglés entre el 2016 y 2024, rechazó la oferta de renovación de la FA al considerar que firmar un nuevo contrato en la antesala de una cita importante añade una presión innecesaria sobre el equipo.

Desde su llegada en enero de 2025, el alemán fue cuestionado por si cantaría el himno "God Save the King" o por no residir de forma permanente en el país, acusado de no acudir con regularidad a partidos de la Premier League y llegó a soportar bromas como la del exentrenador Harry Redknapp, que le calificó de "espía" por su nacionalidad.

Inglaterra firmó una fase de clasificación al Mundial perfecta: pleno de victorias, 18 goles a favor y ninguno en contra

Inglaterra ha respondido con hechos, Inglaterra se convirtió en la primera selección europea en clasificarse para el Mundial de 2026, firmando una fase de clasificación perfecta con pleno de victorias, 18 goles a favor y ninguno en contra.

Lea también Richard Ríos alerta al Real Madrid: confirman su fecha de regreso

Uno de los principales retos de Tuchel de cara al Mundial es la gestión de Jude Bellingham, quien se perdió una convocatoria por lesión de hombro y otra por decisión técnica, y ahora vuelve a estar de baja desde el 1 de febrero por una rotura del músculo semitendinoso que le mantendrá un mes fuera.

Trent Alexander-Arnold solo ha disputado 23 minutos con Inglaterra desde octubre de 2024 y no ha sido incluido en las dos últimas convocatorias, la competencia en el lateral derecho, con Reece James, Tino Livramento y Djed Spence.