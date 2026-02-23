Repetto confirmó fichaje de delantero para la Copa Libertadores

Santa Fe vuelve a dar de qué hablar en el Fútbol Profesional Colombiano, no solo porque regresó a la victoria en el marco de la fecha 8 frente a Junior de Barranquilla, sino porque Pablo Repetto justamente confirmó al finalizar este compromiso que no han cerrado el mercado de fichajes.

Los hincha 'cardenales' no solo pudieron celebrar una victoria más en el Estadio El Campín, sino que también recibieron una reconfortante noticia con respecto a los refuerzos del equipo, principalmente para la Copa Libertadores, ya que Pablo Repetto confirmó que ya hay un negocio prácticamente cerrado con otro delantero.

Otro extremo llegará a reforzar a Santa Fe

Santa Fe rompió la mala racha de los tres partidos consecutivos en los que no había podido obtener la victoria. Los hinchas del 'león' celebraron en el Estadio El Campín y volvieron a confiar en el proceso de Pablo Repetto, el cual fue acertado con la titular y los cambios que se llevaron a cabo en el transcurso del encuentro.

Los protagonistas del encuentro fueron Iván Scarpeta y Víctor Moreno, quienes fueron los que anotaron los goles para el triunfo del cuadro 'cardenal', pero el estratega uruguayo de Santa Fe también se robó el show durante la rueda de prensa.

Pablo Repetto hizo un análisis general del partido, destacó la gran labor que hicieron sus jugadores en el transcurso de los 90 minutos y de paso aprovechó para dejarle un mensaje de aliento y motivación a los hinchas para que no pierdan la fe de cara a la Copa Libertadores, ya que estarían a punto de confirmar un nuevo delantero.

"Está la posibilidad de que llegue otro jugador extranjero que juega en la parte ofensiva. Está muy encaminado; es un futboli.sta que puede jugar de extremo o media punta", afirmó Repetto.

Próximo partido de Santa Fe en la Liga BetPlay

El cuadro 'cardenal' se empieza a poner al día en el calendario de la liga local y lo hará cumpliendo con el partido de la fecha 5 que fue aplazado contra Atlético Nacional tras problemas en El Campín. Este duelo se llevará a cabo el miércoles 25 de febrero sobre las 19:00 hora local.