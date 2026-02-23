Jarlan Barrera no se va del FPC: firmará contrato con tradicional equipo

Mucho se ha hablado del próximo rumbo de Jarlan Barrera ya sea en el Fútbol Profesional Colombiano (FPC) o en el exterior. Y es que, el volante samario que quedó libre después de terminar contrato con el Deportivo Independiente Medellín ha estado sin confirmar equipo desde finales del 2025 y ya se ha perdido los primeros dos meses del 2026.

Se habló de posibilidades en el Deportes Tolima, que después fue descartado por el presidente, César Camargo, también lo negaron en Millonarios y tuvo otras posibilidades como la de Boyacá Chicó que tampoco llegó a un buen puerto entre el equipo boyacense y el samario.

En el exterior sonó en la liga de Bolivia con opciones de llegar a Bolívar de La Paz, y en últimas versiones, apareció el interés de Oriente Petrolero. Alexis Rodríguez, periodista de Win Sports comentó que el cuadro boliviano estaba muy cerca de concretarlo. Lo mandaron cambiada y ya tendría acuerdo con Real Cartagena.

REAL CARTAGENA FICHARÍA A JARLAN BARRERA

Con esa incertidumbre en el futuro de Jarlan Barrera y con esos rumores que lo ponían en Oriente Petrolero que no han trascendido, apareció el nombre del Real Cartagena que estaría a nada de fichar al volante samario. Álvaro Hernández parece que lo quiere de cara al ascenso a la primera división.

De acuerdo con información de Felipe Sierra, Jarlan Barrera ya está ultimando detalles para ser nuevo jugador del Real Cartagena. De hecho, se filtró que el futbolista samario ya está en la ciudad desde el domingo 22 de febrero para poder firmar su contrato este lunes.

En Cartagena ya afirman que el futbolista de 34 años ya es jugador del club heroico para este 2026. El equipo cartagenero tendría listo ese fichaje en busca de sellar el ascenso que ha sido algo esquivo en los últimos años.

Real Cartagena se ha armado muy bien en este mercado de fichajes, pues, mantuvo al goleador Freddy Montero, fichó a Mauro Manotas que ha sido el artillero ideal en esta temporada y ahora le dará más calidad en el mediocampo con el fichaje de Jarlan.

Con su llegada al cuadro cartagenero, este será el quinto club en Colombia en su trayectoria deportiva. Estuvo en Junior, Atlético Nacional, Deportivo Cali, Deportivo Independiente Medellín y ahora Real Cartagena. De esa forma se solucionará su futuro después de grandes rumores y con una versión que lo acercaba al balompié del exterior con Oriente Petrolero como una posibilidad.