Repetto dejó de lado la victoria y estalló contra el calendario de la Liga Betplay

Independiente Santa Fe retomó el camino de la victoria en la Liga Betplay y tuvo que pasar frente a una de sus víctimas favoritas cuando juega en el Estadio El Campín, y es Junior de Barranquilla, al cual logró vencer en el marco de la fecha 8.

Con goles de Víctor Moreno e Iván Scarpeta, Santa Fe volvió a sumar de a tres unidades en la Liga Betplay, un resultado bastante favorable que los vuelve a meter en la lucha por entrar a los ocho mejores. Sin embargo, hay un tema que inquieta a Pablo Repetto y es el apretado calendario con el que están cumpliendo, ya que en tan solo tres días se enfrentarán a Nacional.

Pablo Repetto se queja del calendario de la Liga Betplay

Santa Fe completaba tres fechas en las que no había podido obtener la victoria, dos de ellas con derrotas consecutivas que estaban poniendo contra las cuerdas el proceso de Pablo Repetto al mando del cuadro 'cardenal'.

Junior fue quien revivió al 'león' en casa, celebrando una nueva victoria como la que se vivió a principios de la temporada deportiva en el FPC cuando se coronaron campeones de la Superliga Betplay al vencer justamente a este mismo rival.

Lamentablemente desde aquella final el descanso y proceso de recuperación para la escuadra santafereña ha sido bastante corto, tal como lo dio a conocer el propio Pablo Repetto tras la victoria contra el cuadro 'tiburón', recalcando que pronto volverían a jugar contra un complicado rival como lo es Nacional.

"Ahora vamos a pensar en el partido del miércoles. Nos ha tocado increíblemente con poco tiempo de recuperación, pero nos toca siempre un día menos que los rivales. No estoy llorando, quiero que quede claro, pero tenemos un día menos y así nos ha tocado jugar con las dos finales, jugar apretados, y ahora con Nacional que tienen un día más, pero nos toca. Hemos tenido mala suerte en eso y esperamos que esa suerte cambie".

Pablo Repetto salió satisfecho con la victoria ante Junior

El entrenador uruguayo también se tomó el tiempo para hacer el respectivo análisis del partido y recalcar la gran labor que cumplieron sus jugadores en el transcurso de los 90 minutos a pesar de que aún se siguen cometiendo un par de errores.

"Hicimos algunas correcciones, la autocrítica, y hoy sabíamos que teníamos un partido fundamental porque veníamos de dos derrotas. El equipo tuvo actitud en todo momento, concentrado, con agresividad, con errores como es de esperarse, pero generamos más situaciones y nos llevamos tres puntos importantes para proyectarnos en el futuro".